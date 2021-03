IUDPT: Un nuevo instituto universitario que vincula el sector productivo con el académico y emprendedor

El sector pyme de la salud creó un Instituto Universitario en Ciencias Aplicadas (IUDPT) para formar recursos humanos preparados para los desafíos del mundo laboral del presente y futuro. Cuenta con un edificio sustentable equipado con la última tecnología construido especialmente para dictar tecnicaturas, carreras de grado y posgrado. Se encuentra ubicado en el Distrito Tecnológico del barrio porteño de Parque Patricios que ya cuenta con más de 400 empresas. Un espacio de conexión directa entre el ámbito académico-científico y el sector empresarial, un lugar propicio para fomentar la inserción laboral de los futuros estudiantes.

CADIME, cámara empresaria del subsector de diagnóstico médico que representa a 13.000 pymes de salud en todo el país y la Fundación Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Empresarial de la Argentina (DPT) impulsaron el proyecto de educación superior universitaria desde el sector pyme argentino con el objetivo de promover la reconversión de su sector. A través de las plataformas tecnológicas, busca potenciar otras industrias como la farmacéutica, agro, metalúrgica, etc. por medio de la educación e investigación aplicada en Biotecnología, Bioingeniería, Bioeconomía, Bioinformática y Microbiología Ambiental.

Estas carreras, que son transversales a diferentes sectores productivos y de servicios, potenciarán las habilidades y capacidades del capital humano argentino y regional para fomentar el desarrollo y la transferencia tecnológica hacia el ámbito productivo.

El Consejo Directivo* de CADIME y Fundación DPT fue el creador de este proyecto educativo universitario. Su presidente, Guillermo Gómez Galizia, en una entrevista con Revista Noticias nos cuenta sobre el motivo y el espíritu de esta nueva institución.

¿Qué motivó a una cámara empresaria pyme llevar adelante un proyecto de instituto universitario en ciencias aplicadas de estas características?

En CADIME desde su fundación se contó con la filosofía de pensar primero en las personas. Priorizar el capital humano sobre otras cuestiones es y fue nuestra visión institucional, priorizamos constituir un equipo cualificado y profesional, tener un área técnica que sea sostén y esté a disposición de las pymes del sector para lo que requieran. Nuestros servicios y acciones siempre están y estuvieron enfocadas en fomentar el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas del subsector y los trabajadores de la Cámara porque sabemos que son el corazón de toda institución.

Por ello, entendimos que si queríamos lograr un impacto mayor y alcanzar esa deseada reconversión del sector salud, y a su vez apoyar a que el país siga creciendo era necesario asumir nuevos desafíos relacionados a las demandas presentes y futuras de un mundo más complejo, fluctuante y dinámico. Es así que con la certeza de que las personas son los cimientos para desarrollar cualquier empresa, entidades u organización, y asesorados por expertos sobre cuáles son las formaciones y habilidades que se necesitan, es que decidimos encarar este utópico proyecto en Ciencias Aplicadas que hoy se hizo realidad con la obtención dela autorización provisoria de creación y funcionamiento por 6 años mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2021-107-APN-PTE, conforme a lo establecido en el artículo 64 inciso c) de la ley N° 24.521, otorgado tras la firma del Señor Presidente de la República, el Jefe de Gabinete de Ministros y del Ministro de Educación de la Nación Argentina.

Así fue que nació este proyecto de Instituto Universitario que continúa con esa filosofía propia de CADIME que está a disposición no solo para las pymes del sector salud sino para distintas actividades económicas. Sabemos que la educación y la formación de capital humano altamente calificado son las bases para lograr un país más desarrollado, justo y equitativo. Sin salud, investigación y ciencia nacional es imposible afrontar los escenarios que vienen, lo ha demostrado la pandemia. Efectivamente, sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro.

¿Cómo se comenzó a materializar el Instituto Universitario?

El primer paso fue armar el equipo para crearlo y diseñarlo. Fue ahí que, de la mano del futuro Rector, el Prof. Bioquímico Amadeo Cellino, fuimos convocando a profesionales de gran trayectoria en cada una de las áreas. Priorizando como mencioné anteriormente, el capital humano, su conocimiento y experiencia ante todo como guía para avanzar en este largo camino que fue materializar el IUDPT y que comenzó en 2009 con la constitución de la Fundación DPT que sería la encargada de llevarlo adelante junto con el patrocinio y apoyo de CADIME.

Es mi deber contarles que fue el Prof. Bioq. Cellino quien nos sugirió que nos enfoquemos en las Ciencias Aplicadas por su importancia transversal en la mayoría de los sectores de la economía, y se ha demostrado constantemente que estamos en el sendero correcto.

*Consejo Directivo de CADIME: PRESIDENTE - Guillermo Gómez Galizia // VICEPRESIDENTES - Dr. Martín Enrique Iturraspe, Dr. Vicente Oscar Di Rienzo y Dr. Luis Enrique Moreau // SECRETARIO - Sr. Jose Laurensio // PROSECRETARIO - Dr. Fernando Peralta // TESORERO - Sr. Eduardo Alberto Fernández // PROTESORERO - Dr. Marcelo Milkes // VOCALES - Guillermo Enrique Pecelis, Gustavo Antonio Brizzi, Atilio Eduardo Giordano, Carlos Oscar Mosca y Carlos Alberto Chichizola.