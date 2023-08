Mariel Mar en Orlando

Mariel, ¿cómo fueron tus inicios dedicándote al Real Estate?

Tenía mis negocios y una vida armada en Argentina, todo estaba organizado y me iba bien.

Pero un día decidí dejarlo todo y comenzar una vida nueva en Estados Unidos, continuando mi carrera empresarial aquí.

Fundé mi primera compañía y obtuve una Visa de Inversionista en 2020. Allí es donde la aventura comenzó. Con 47 años, tres hijos y un marido que se sumaron al desafío.

Actualmente soy Licenciada en Real Estate y miembro de BBF, lo que me permite vender propiedades y negocios en toda la Florida.

¿Cuáles son los servicios que les brindas a los argentinos que quieren adquirir una propiedad en la Florida?

La mayoría de los argentinos desconocen que pueden comprar una propiedad aquí con un pago inicial de 25% y el resto financiarlo a 30 años en cuotas fijas. No es engorroso ni difícil el trámite.

Ayudo y coucheo a los interesados en seguir mi camino o a los que quieran comprar para recibir una renta en dólares y vivir en Argentina o en cualquier lugar del mundo.

Mi servicio integral no es más caro, pero sí comprometido y honrado. Sabiendo la difícil situación de mi amado país, valoro cada dólar que las familias deciden invertir. Cada situación es particular, y el viejo dicho de que cada familia es un mundo nunca fue más real.

¿Cuáles son los desafíos que tienes por delante?

En el mediano plazo me veo ayudando a miles de familias a cumplir su sueño. Vivir bien es posible. Una renta en dólares es posible y mucho mejor que tener el dinero debajo del colchón sin producir.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Seguramente hubiera hecho algunas cosas diferentes, pero con el diario del lunes todos somos visionarios.

Valoro cada piedra que encontré en el camino y lo tomo como una enseñanza importante que me permitió crecer y llegar aquí. No reniego de mis errores pero los utilizo constructivamente para ayudar a que otros no pisen el mismo palito que yo.

Si puedo decirte con toda seguridad que amo infinitamente mi trabajo, respeto a mis clientes y soy feliz cuando los veo exitosos.

Datos de contacto:

Instagram: @marielmarenorlando / @anamartinhomes

WhatsApp: +1 407 989 3597

Mail: [email protected]

por CEDOC