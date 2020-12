Martín Bal, el agente de prensa que revoluciona la industria

Martín Bal es Lic. en periodismo y desde hace más de 20 años se dedica a la comunicación institucional. Es fundador de la agencia de prensa “GMB Press”, que cuenta con presencia y clientes en todo Latinoamérica. Cuenta con un gran curriculum, trabajó como periodista en TV, Radio, gráfica y sitios de Internet; y asegura que si bien en la universidad no le enseñaron a hacer prensa, siempre tuvo pasión por esa industria.

“Desde hace varios años centralizamos las campañas de Latinoamérica desde Argentina; el equipo aplica la mismas metodologías para todas las regiones, y los resultados son muy exitosos, mejoramos día a día los relacionamientos con los periodistas, y se logran publicaciones de impacto en diversos medios. Para 2021 proyectamos abrir una oficina en Estados Unidos, como soporte para los trabajos regionales”, contó Martin Bal sobre el trabajo en la agencia.

En la historia de GMB Press hay una variedad interesante de casos de éxito. Tienen de cliente por ejemplo hace más de 15 años a la automotriz KIA Motors, lo cual marca un hito. Fueron la agencia de PR que lanzó en el país el primer súpermercado online LeShop y también la agencia de viajes Avantrip. Además realizaron campañas para clientes como Banco Provincia Leasing, Great Place to Work, Laboratorios Bernabó, Cetelem-BNP Paribas, U. Maimónides, Llongueras, Tulipán, entre otros.

Actualmente, cuentan con una cartera amplia de clientes: KIA Motors, Equifax, Grant Thornton International, MiObraSocial, Rodar Electric, Poplavsky Law Offices, Pinchili China, Taxi Premium, JetsBooking, Verbatim, Hooli, Iters App, Tiendamia, Packasap, Atentus, Retargetly, Acubat, Predial, FixUP!, H-54.

¿Qué es hacer prensa para vos?

- Cuando hablo de prensa, me gusta que los clientes sientan nuestro ADN, que tiene mucho periodismo encima. Hoy día, hay muchos profesionales de RR.PP y comunicación que hacen prensa, pero considero que prensa debe tener mucho ADN periodístico, con un equipo que entienda de medios, de cómo generar cada vez más impacto en contenidos, poder brindarle el mejor material a los medios y periodistas, y así un buen ROI y posicionamiento de marca para las compañías.

¿Qué debe lograr un agente de prensa para ser bueno en su trabajo?

- En prensa es clave generar contenidos con impacto, que sean atractivos para los medios, periodistas y sus lectores. Y sobre todo, con una bajada de contexto y datos. Y sobre todo, una buena redacción del contenido, y un título de impacto. La gacetilla como se la conoce en la actualidad, ha perdido peso. Es importante que existan para una mantención entre el contacto con los periodistas y las marcas; a veces sirven para algunos anuncios, pero la realidad es que hoy tenemos que hablar de contenidos.

¿Crees que ser periodista te ayuda a la hora de trabajar en esta industria?

- Si, sobre todo porque a la hora de hacer prensa hay que entender los 10 mandamientos que tienen los periodistas, saber los antecedentes de cada empresa, porqué no salió en tal medio, cómo comunicó, es como una radiografía cuando toma un cliente en prensa. Luego armar bien los mensajes clave, mapa de medios, con qué líderes de opinión vamos a trabajar, mostrarle al cliente esa estrategia, y sobre todo, unificar la comunicación 360.

Los 10 mandamientos que tienen los periodistas según Martín Bal

1. Los periodistas están recibiendo en promedio más de 200 gacetillas por día.

2. Los periodistas disponen de sus agendas y tiempos.

3. No llamar ni mandar WhatsApp para avisar que mandaron una gacetilla.

4. Ojo con sus días y horarios de cierre, o de sus vidas personales. 5. Algunos están trabajando con hijos al lado o en espacios poco habituales.

6. Es un juego de ida y vuelta, no dejarlos clavados con fechas de cierres de notas.

7. Ayudarlos con la información que precisan de nuestros clientes y fuentes.

8. Jamás mentir ni dar datos erróneos. Siempre fuentes confiables y chequeadas.

9. No ofrecer una nota y que luego sea otra la propuesta. Ser claros en la idea.

10. Entrevistas. Respetar el formato que más cómodo les sea a los periodistas.

Al ser consultado sobre el famoso “Coaching PR” que resuena tanto en redes sociales como en varios ámbitos labores, Martín comentó que no debería ser algo que las empresas abonen puntualmente como una acción, sino que las agencias de prensa lo tienen que tener incorporado en el día a día.

‘‘Nosotros sentimos que dentro del fee de agencia, debe estar sumado el entrenamiento diario a los voceros. Y eso hacemos en el día a día en GMB Press, mantener entrenados a los voceros de las compañías.’’, explicaba Bal a Revista Noticias.

Según Martín Bal, la prevención puede estar pero ante una crisis como la publicación de un título negativo o cualquier otra situación negativa con usuarios, lo importante es tener un equipo preparado que sepa como salir de ella, tener los mensajes claves actualizados, elaborar una estrategia a corto plazo y el relacionamiento con los periodistas.

‘‘Todos aquellos que tienen relaciones con medios, es importante que cuenten con una estrategia de prensa y herramientas para generar mejores negocios, un correcto contacto con periodistas y un posicionamiento más eficaz. El mismo Coaching PR aplica a personalidades con exposición pública, ya sean deportistas, políticos, artistas, abogados o médicos, es un entrenamiento que replica el trabajo que hacemos con las marcas y compañías, en medios de comunicación.’’, concluyó Martín Bal, fundador de la agencia de prensa “GMB Press”.