“Miedo a la perdida”

Como seres humanos tenemos miedo a perder cosas, personas, trabajos, etc. Es normal que suceda… ¿pero te pusiste a pensar a qué se debe que esto ocurre? Tengo la respuesta, yo pienso que constantemente dejamos de VIVIR la vida q queremos y soñamos por MIEDO. Pongo un ejemplo: ¿Qué pasa si mi gran deseo es viajar por el mundo? Lo anhelo fuertemente pero al momento de querer llevarlo a la práctica lo que me sucede es, ¿qué va a pasar cuando vuelva? Perderé a mi novia/o? ¿Perderé el trabajo que transitoriamente me ausento? ¿Qué pasara con mi economía? ¿Si uso casi todos mis ahorros?

Seguramente al volver de viaje algo cambie, aca viene la confianza ante la vida y la convivencia con la incertidumbre.. pero siempre las circunstancias se acomodan para mi mejor bien y crecimiento personal.

Este ejemplo resume una de las situaciones a las cuales estamos “sometidos” diariamente, entonces te pregunto y me pregunto, ¿cuántas cosas haríamos si pudiéramos CONFIAR MÁS y TEMER MENOS?

Seguramente seriamos más libres de pensamiento, mas espontáneos en las decisiones diarias, más fieles a eso que deseamos hacer, y todo esto nos lleva a sentirnos más felices y plenos, sencillamente porque voy llevando la vida que siento y deseo en mi corazón que es mi SENTIR más genuino.

Como seres humanos tenemos un caudal enorme de energía, el cual podemos usarlo para construir la vida que queremos o destruirla y seguir dormidos y en modo automático. Está demostrado que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, que pasaría si pudiéramos tener acceso al restante 90%? Haríamos cosas increíbles, cierto? Y nuestra vida tendría MAGIA porque se crea en nuestra realidad eso que imaginamos.

Yo te invito a que conozcas ese 90% que todavía desconoces de vos. En sesiones individuales y cursos grupales te muestro y te doy recursos para desarrollar todo ese POTENCIAL que sos.

Un abrazo grande y te espero en mis redes.

por CEDOC