Damián Silvestre: Especialista en inversiones

Damián, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo digital?

Trabajo desde los 15 años, lo que me ayudó a aprender mucho. De profesión soy docente de Educación Física aunque nunca me dediqué a la docencia, ya que decidí emprender en el rubro del fitness, abriendo mi propio centro de entrenamiento a los 22 años. Ahí comenzó mi camino como emprendedor: durante cuatro años desarrollé mi negocio con mucho entusiasmo viendo así el crecimiento del mismo, tuve la posibilidad de expandirme y lograr un lugar soñado. Todo iba muy bien hasta que comenzó la pandemia, de un día para otro me vi obligado a cerrar mi negocio de forma permanente.

Estaba en una situación difícil en la que no contaba con ningún ingreso, teniendo gastos como cualquier persona. Fue un momento de quiebre en el que me di cuenta que nunca me habían brindado ningún tipo de educación financiera: ya que solo dependía de una sola fuente de ingresos y no tenía los suficientes ahorros para poder mantenerme.

En ese momento, en marzo del 2020, se me ocurrió hacerme esta pregunta ¿Hacia dónde van las tendencias actuales? Analicé que el mundo digital era lo que tenía mucho potencial y en unos años iba a ser mucho más importante aún. Entonces como buen emprendedor decidí comenzar mi camino en este mundo: sin información, ni conocimiento previo, mas con muchas ganas de resurgir.

¿Qué se necesita para dedicarse a este rubro?

Comencé a interiorizarme sobre formas de inversión, mercados digitales, información financiera y no solo eso, sino dando la oportunidad a otras personas que también lo puedan hacer.

Entendí que en el mundo de las inversiones hay muchos mitos: se necesita mucho capital, se necesita ser un experto, las inversiones te hacen rico o pobre muy rápido. Desde mi lugar podía ayudar a las personas a que rompan con esos mitos.

Empecé a colaborar con varios fondos de inversiones que le permiten a las personas generar rendimientos en dólares y lo mejor de todo es que es algo que lo puede hacer cualquier persona, solamente contando con un capital para invertir.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

En la actualidad me dedico en su totalidad a las inversiones digitales y también tradicionales, brindando un apoyo para aquellas personas que quieren introducirse en este mundo. Mi realidad cambio de forma drástica, pasando de no tener dinero a poder viajar por el mundo y ayudar a muchas personas.

Datos de contacto:

Instagram: @damian.silvestre

Link: https://instagram.com/damian.silvestre?igshid=1o40jv6wpdcia

Mail: [email protected]

por CEDOC