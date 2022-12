Las mejores oportunidades de inversión

El actual éxito de NetCo comenzó a gestarse en el 2008 cuando Soledad Oroná, CEO y Fundadora de NetCo Real Estate, creó Personal Broker, su primer emprendimiento relacionado al Real Estate con el cual, durante más de 10 años se enfocó con su equipo en la comercialización y la estructuración de diferentes proyectos inmobiliarios con mucho foco en Argentina y Uruguay. “En todos estos años fui adquiriendo mucha experiencia, conociendo mucha gente y empresas vinculadas al Real Estate, no solo de la Argentina, sino de muchos lugares del mundo a donde tuve la posibilidad de viajar. Y en 2019 surgió la idea de armar una empresa diferente, una empresa moderna, ágil, y más tecnológica para poder brindarle a los clientes un mejor servicio”, recuerda Soledad que hoy, con su nueva empresa, NetCo, logró consolidarse en Argentina y Uruguay, desarrollando alianzas en EE.UU y desembarcando en Madrid hace poco más de un año, con muy buenos resultados. “Desde NetCo, seguimos trabajando y buscando alianzas estratégicas en países con mucho potencial, para poder llevarle a nuestros clientes los mejores proyectos”, asegura Soledad.

- ¿Cómo llegaste al Real Estate?

Después de algunos años de estar trabajando en el sector financiero y de llevar adelante un emprendimiento personal vinculado al turismo de polo, tuve la suerte de conocer y comenzar a trabajar como secretaria privada de Eduardo Costantini, un gran referente del sector inmobiliario en Argentina. Casi sin darme cuenta comencé a incorporar conocimientos y a vincularme en el negocio del Real Estate, convirtiéndose en una de mis grandes pasiones de las cuales disfruto todos los días de mi vida. Al poco tiempo ya me encontraba comercializando los proyectos del grupo Consultatio en Argentina, Uruguay y EEUU. Con los años fui participando de gran cantidad de ferias y encuentros en diferentes partes del mundo, como Latin America Gri, Sima y Mipim, lo que me llevó a conocer a numerosos desarrolladores, inversores y gente vinculada al Real Estate.

- ¿Qué es el fundraising y cómo funciona?

Es un mecanismo de levantamiento de fondos o capital de inversores, para poder ingresar en los proyectos de Real Estate desde sus inicios. Los clientes tienen diferentes formas de ingresar cuando se estructura el total del capital de un proyecto; ya sea aportando equity, comprando bulk de metros, accediendo a través de acciones del proyecto o como consumidores finales. Tenemos inversores que les interesa estar en la primera etapa de un desarrollo, como otros que compran la unidad terminada, esto dependerá exclusivamente del cliente y sus intereses.

- ¿Cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo de NetCo?

En estos últimos años logramos armar un gran equipo comercial, el cual nos permite seguir consolidándonos y creciendo en los diferentes países donde tenemos presencia. La muy buena experiencia de este último tiempo en España nos impulsa a seguir creciendo y buscando nuevos mercados para nuestros clientes. Estamos trabajando junto a una empresa israelí en una nueva plataforma relacionada al Real Estate, de la cual no puedo adelantar mucho más y estamos muy avanzados en el cierre de nuevas alianzas para desembarcar en algunos países con muy buenas perspectivas de negocios en el viejo continente. NetCo comenzó como un sueño, que con mucho esfuerzo, dedicación y el acompañamiento de mi familia, comienza a ser realidad. Queda mucho camino por recorrer, pero seguiremos trabajando con las mismas ganas y valores como lo hicimos en nuestros inicios y buscando tener los mejores proyectos para nuestros clientes. En estos momentos estamos trabajando con grandes proyectos. En Argentina, estamos con Consultatio, Osten, Harbour Tower, OM Barrio Parque, L´Avenue, Velvet Casa Campos, Martin Coronado; en Uruguay, con The Colette, Sense , Aldeana, Las Garzas, Coronillas. Coming soon Casa Chic-Buena Vista Carmelo. En Madrid, España, estamos con Proyecto Residencial Velasquez, Narváez, Altamirano, edificios para reciclar y locales comerciales a la venta con renta. En EE.UU tenemos Cipriani Residences, un lanzamiento en Miami, Aria Reserve, The Perrigon, Nomad NY, The Leyton, My Hub Studios y en Brooklyn compra de edificios para reciclar para luego operarlos generando rentas.

Tel: +54 9 11 3063-3036

www.netcorealestate.com

IG: @solenetco

por CEDOC