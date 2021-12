MM Jamonería: gastronomía de alto vuelo en San Juan

¿De qué se trata la propuesta del restaurant mediterráneo MM que revoluciona todos los conceptos en Argentina?

Hace ocho meses nace este emprendimiento totalmente ligado a los jamones mediterráneos de toda España e Italia y a la pesca artesanal directa. Nuestro proyecto permite a los sanjuaninos y turistas, volar y observar desde el aire lugares como la ruta interlagos, la famosa precordillera sanjuanina y la mejor vista a la cordillera de los Andes desde el valle de Calingasta, disfrutando gastronomía mediterránea. Para ello hemos incorporado un Helicóptero Robinson 44 y un auténtico Bell UH-1B.

¿Cómo nace el proyecto de los helicópteros Miguel?

El proyecto nace pensando solo en ampliar la gama de servicios para la marca y también para San Juan, que nos ha dado todo. Esto permite acrecentar el turismo y no solo nos asegura el éxito a nosotros, sino también a todos los sanjuaninos. Pero fundamentalmente, la idea nace inspirada en la confianza a Walter Gallardo, un piloto y empresario histórico de helicópteros argentinos, que nos dio las alas para fusionar las dos marcas para al fin poner a volar este gran proyecto.

¿Cómo juega la gastronomía en este gran proyecto?

Además de tener la posibilidad de ver el gran San Juan y sus maravillosos paisajes lunáticos, te llevamos el catering que vos elijas de la Jamonería para disfrutarlo en un lugar donde solo un Helicóptero puede penetrar. Es un encuentro entre la naturaleza pura, la Jamonería y vos, siempre cuidando el medio ambiente como premisa.

¿Te imaginaste alguna vez que un proyecto tan nuevo podía tener la trascendencia alcanzada logrando ser anfitrión de personalidades de todo el mundo?

La verdad que fue sorprendente. Quiero agradecer a Juan Emilio Salvay y a Germán, dos grandes amigos, esos que la vida te pone en el lugar y en el momento justo. Ellos fueron todo en la logística de los jamones mediterráneos. Otra de nuestras fortalezas fue la pesca artesanal del día a día, algo que logramos con nuestro propio barco y buzos en la Patagonia Argentina. ¡Con un equipo así todo es posible!

¿Qué es lo que se viene?

Se viene un mundo nuevo, la primera sucursal de Almacenes MM. Y cuando digo almacén no me refiero a algo pequeño, me refiero a algo grande. Vamos a desarrollar la pesca artesanal en la provincia: carnes maduradas, una charcutería única en el país y vamos a recuperar el concepto de la gastronomía dentro del mercado, algo que había desaparecido en la Argentina.

El otro proyecto que estamos desarrollando (con dos grandes a nivel internacional), es “Cuna”, en el Valle de Calingasta. Un emprendimiento que une la vitivinicultura y la astronomía. Se trata de un Lodge 7 estrellas y una bodega de 150 mil litros de vino de altura.

Miguel, ¿cuál ha sido tu inspiración?

Mi familia, mi equipo, mi trabajo, mis compañeros; el chef estrella de la Jamonería, Ricardo Prada Sánchez, y sobre todo mi querida Provincia de San Juan. Sin ellos nada tendría sentido.

por CREDITO NOTICIAS