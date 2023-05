Nicole Peters

Nicole, ¿cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Presto asesoría legal y en proyectos a nivel gubernamental y privado, nacional e internacional. A su vez, escribo artículos, doy conferencias y cuando puedo organizo mis propios programas, generalmente sobre los ODS, derechos, educación y jóvenes líderes.

“Nicole persona” y “Nicole profesional”, no se diferencian y esa es mi impronta: Trabajar siendo humana, transparente y con sentido común. Necesitamos romper con estereotipos permitiéndonos entendernos con el otro y así favorecer la eficiencia.

¿Cómo comenzaste?

De niña integre un grupo solidario apadrinando escuelas rurales y psiquiátricos, ver diferentes realidades me bajó de las nubes y despertó mi vocación de servicio, desde ahí no paré.

Tenía claro que quería aportarle a la sociedad, potenciar y reducir brechas, por lo que diseñe un camino para empoderarme. Participé en ONGs, proyectos, fui a miles de seminarios académicos, me inmiscuí en el ambiente para aprender observando, estudié hasta oratoria e imagen. En mi cartera llevaba copias de mi cv para repartir. Así me fui largando. En mis redes pueden ver mis trabajos.

¿Cuál consideras que fue la clave para hacer la diferencia desde tu profesión?

Tener carácter, esforzarme, capacitarme, ser tenaz, ser una apasionada, tener los objetivos claros y saber que siempre hay cosas para mejorar.

Intento que mis columnas sean pisar la calle, tener un enfoque integral y ejercitar mi inteligencia emocional, quiero que me servicio sea resolutivo.

Querer incursionar en un rubro machista, sin espacio para los jóvenes, sin contactos ni plata es difícil. Me pusieron trabas y varios de los que me ayudaron cuando veían que crecía más de lo que querían me soltaron la mano pero siempre seguí.

Saber lo que cuesta impacta en el compromiso. Tengo 25 años, sigue siendo difícil, pero la persona y la profesional que quiero ser implica hacer el camino largo, así que intento usar esto a mi favor para formar mi carácter.

¿Qué espacios deberían tener los jóvenes?

Trabajo muchos programas con jóvenes. Tenemos que tener más lugar. Noto que muchos tienen ganas y están capacitados, pero no logran alcanzar puestos de decisión, y varios de los que más oportunidades tienen siguen el patrón que se venía usando, Por eso opino que necesitamos re estructurar el sistema, sin caer en la soberbia y sin dejar de escuchar a quienes tienen experiencia. Nuestra incorporación debe ser gracias a nuestras ideas y no solo por imagen, gritos o seguidores en redes.

¿Qué desafíos tienes por delante?

Seguir con mi trabajo ya mencionado y comunicar. Tengo planeado viajes y proyectos, pero siempre estoy en la búsqueda de ampliar la red. Mi objetivo es traer al país nuevas propuestas y unir lazos. Yo quiero una Argentina mejor.

Datos de contacto:

Instagram: @petersnicoleok

Mail: [email protected]

LinkedIn: Nicole Peters

por CEDOC