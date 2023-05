Alcanzando la libertad financiera aún en tiempos de crisis

La libertad financiera es una de las aspiraciones más deseadas por muchas personas. Alcanzarla puede parecer un objetivo demasiado lejano, sobre todo si nos encontramos en un contexto de crisis. Existe el mito de que la libertad financiera es sinónimo de hacerse rico, pero la realidad está muy lejos de eso. Se trata de tener una mayor tranquilidad y la posibilidad de disfrutar la vida sin preocupaciones como producto de librarse de las ataduras y las limitaciones que generan las deudas y la pobreza. Para alcanzar este objetivo, es esencial cultivar prácticas financieras sanas que ayuden a mejorar nuestra condición económica actual y futura.

Acá te dejo algunos consejos sobre hábitos que te van a ayudar a sentar las bases para mejorar la salud de tus finanzas, y con el tiempo lograr la libertad financiera.

No vivas por encima de tus posibilidades: Una de las bases para lograr la independencia financiera es no gastar más de lo que nos ingresa. Si gastas todo el dinero que ganas, te resultará imposible ahorrar lo suficiente para alcanzar tus objetivos financieros, lo que te llevará a tener que pedir préstamos para conseguir dinero adicional. Hasta que no se modifique este comportamiento, aumentará la cantidad de deuda y también los pagos de intereses asociados.

Recordá que el interés trabaja día y noche, no duerme, no se toma feriados ni vacaciones.

Aprendé a presupuestar: La única forma de hacerte cargo de tus finanzas es ser consciente de lo que te ingresa y de lo que gastas. Hacer un presupuesto exhaustivo cada mes te ayudará a decidir qué es lo más importante. Si te ceñís estrictamente al presupuesto, vas a poder evitar contraer deudas innecesarias. Asegurate de que tu presupuesto incluye tanto los gastos fijos, como el alquiler, los comestibles y los servicios públicos, como los gastos irregulares.

Ahorrá e inviertí: Un punto fundamental que debe estar en tu presupuesto y que será la base de tu libertad financiera es el ahorro. Pagate al menos el 10% de tus ingresos antes de hacer cualquier otra cosa. Una vez que te pagues a vos mismo, pone ese dinero a trabajar, no dejes que ese dinero se quede ocioso. Aunque no cuentes con la herramienta de inversión más prometedora, con el tiempo aprenderás más sobre la inversión, sólo ¡no dejes tu dinero sin trabajar!. Tanto el ahorro como la inversión van a ser tus mejores amigos, sobre todo en momentos de crisis. ¡Ahorrá e invertí para tu futuro!

Aprende y busca asesoramiento: Es esencial mantenerte informado sobre cuestiones de finanzas personales y consultar a expertos cuando sea necesario. Esto te ayudará a tomar decisiones acertadas y a evitar errores costosos.

Sé paciente y disciplinado: Alcanzar la independencia económica no se consigue en un abrir y cerrar de ojos. Es un viaje que requiere tiempo, perseverancia y autocontrol. Asegurate de mantenerte dedicado cada mes a los pasos que te mencioné anteriormente. ¡Se necesita mucha fortaleza para crear habitos! Cuando lo hagas, estarás un paso más cerca de conseguir tu libertad financiera.

En conclusión, la libertad financiera es un objetivo alcanzable si se siguen los pasos adecuados y se adoptan hábitos financieros saludables. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, pero es posible con disciplina y perseverancia.

Recordá, que la libertad financiera no sólo implica una situación económica favorable, sino también una forma de vida que permita alcanzar los objetivos personales y disfrutar de la vida de manera plena y equilibrada, sin preocupaciones económicas.

por CEDOC