Debora, ¿por qué decidiste estudiar Marketing?

Tengo el gen de las ventas en la sangre, trabajo desde los 17 años y desde la secundaría me gustaba el área comercial. Al terminar el secundario e investigar sobre las diferentes carreras, me informé sobre la carrera de Marketing, poco conocida en Posadas en ese entonces. Me enamoré de su contenido y decidí ir por ese camino.

¿Qué es lo que te apasiona de la profesión?

Los resultados, ver los logros de mis clientes y alumnos. Saber que puedo ayudar y transformar a empresas y profesionales con mis conocimientos y experiencia de 16 años en áreas comerciales de empresas locales, nacionales y multinacionales de diferentes rubros, sumando nuevas herramientas digitales con vistas a los cambios constantes en el mercado, me da mucha satisfacción personal.

¿Cuándo decidiste independizarte?

Poco antes de la aparición del Covid ya lo estaba planeando. En plena pandemia decidí dar el paso. La pandemia colaboró al mundo digital para que este cambio suceda, ya que se generó una necesidad de actualizarse y modificar los hábitos de consumo.

¿Qué servicios ofrecen actualmente?

En la actualidad ofrecemos asesorías personalizadas a profesionales para potenciar su marca personal, capacitaciones a empresas en atención al cliente, ventas y redes sociales. También realizamos manejo y administración de redes sociales, trabajando así en la construcción de la marca e identidad de las empresas, negocios y emprendedores.

Datos de contacto:

Instagram: @marketingcondeb

WhatsApp +54 3764225714

Linkedin: Debora Miranda Goldner

por CEDOC