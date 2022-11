Psiquiatría Humanizada: La escucha profesional

¿Qué es la Esquizofrenia?

Es un modo distinto de estar en este mundo, una forma diferente de existencia.

Es como si yo te manifestara que la mente se agrieta. La persona se encuentra en este mundo "tangible" y por momentos se va por otros caminos alternativos que va creando en sus pensamientos a través de diferentes asociaciones y se aleja, se "despega" de lo que comúnmente conocemos como realidad. Me atrevo a decir que se sumerge en una realidad diferente.

¿Resulta difícil de entender?

Claramente sí, porque no hay mucho que entender. Esa es una falencia de muchos Terapeutas, intentar comprender algo que es muy propio de cada sujeto. Yo hablaría más bien de un acompañamiento extremadamente profesional. Por momentos ese ser humano se eleva y por otros se hunde, pero no me refiero solo al ánimo, sino a su mundo interno que no se condice con el mundo externo en el que vive.

¿Qué lo provoca?

Podemos decir que hay una fragilidad, o una delicadeza propia del sujeto, pero debo agregar que también en la clínica casi siempre se observa un entorno que lo empuja a ese abismo. Infancias muy terribles, caóticas, rodeadas de violencia de cualquier tipo y abusos. Entornos que muchas veces mejoran, pero en otros casos fueron y continúan siendo muy adversos.

¿Puede existir lo que se conoce como un "aplanamiento afectivo? Sí, pero ese es un punto sumamente delicado porque muchas veces no sabemos si es parte de la enfermedad o si además es propio del tratamiento farmacológico crónico que también conduce a esto último. Y con esta última reflexión no estoy diciendo que no sean necesarios los fármacos, pero si quiero manifestar que muchas veces son excesivos y muy agresivos para el sentir de la persona. Es de fundamental importancia y una gran necesidad social la Humanización de la Psiquiatría y de este tipo de dificultades. Para ser Psiquiatra además de la formación y el titulo, muchas veces es necesario "haberlas pasado" cómo quien dice. La empatía y la escucha sincera y constante son una pieza clave y un desafío permanente del tratamiento, y para eso también hay que entrenarse. Tratar con una persona que sufre de Esquizofrenia nos premia con un constante aprendizaje y nos motiva a saber no solo de medicina; hay que salir de ese frasco y ser un nato curioso e investigador de muchos temas muy diversos e interesantes. Si hay familia que acompañe y grupos que se arremanguen es mucho más simple.

¿Cómo ayudar?

La Esquizofrenia no termina en el consultorio, involucra a todos los espacios sociales dónde se desarrolla la persona, ya que de eso va a depender que su comportamiento sea más estable, que sufra menos y pueda tener un rol social adecuado. Si son amables con él o ella probablemente las cosas funcionen bien, por el contrario la persona puede tener actitudes y realizar actos violentos si se encuentra en círculos donde se emiten frases que a veces muchos pueden creer graciosas, pero que muy lejos de eso, son formas de mal trato verbal que se vuelven muy agresivas para el individuo. El buen trato, humanizado, es el eje central del tratamiento de cualquier padecimiento mental.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: @fefi.psiquiatria

Teléfono: 3416050117

por CEDOC