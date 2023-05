Dra. Ana Laura Díaz, ¿cómo se originó Rupturas Inteligentes y en qué consiste?

Fue a partir de una ruptura, lo inteligente vino después. A veces es necesario romper, de la manera que se puede. Si todo estuviera bien, probablemente la ruptura no se produciría.

Rupturas Inteligentes es una forma de elaborar los conflictos legales vinculares de un modo distinto. La visión del caso es 360, porque mi intervención no solo tendrá efectos en quien consulta y recibe el asesoramiento, sino que incidirá en el resto de quienes conforman ese grupo familiar, sociedad y/o empresa.

¿En qué consiste el proceso del mismo?

Yo desarmo conflictos. Ello, en el convencimiento que es posible encontrar, individualizar y despejar aquello que impide llegar a la solución.

La inteligencia radica en llevar a cabo el proceso proporcionando las herramientas necesarias para gestionar los conflictos, las crisis y llegar a la mejor solución posible sobre expectativas reales. El cliente adquiere las herramientas para en el futuro autogestionarse.

En ese proceso se aprende a confrontar, a poner límites, a decir qué quiero, a decir que no cuando algo no es como deseo, a pensar en lo más conveniente para uno mismo, a utilizar el conocimiento del derecho como herramienta para negociar o para llegar a una sentencia, según el caso lo permita, y la inteligencia radicará en saber elegir cuál es la herramienta más adecuada para cada caso en particular.

De acuerdo a mi experiencia, se aprende a confrontar con nuestros padres y cuando uno no atravesó esa situación, sea porque en casa no había padres fuertes o porque el progenitor era autoritario o sumiso, esto puede repercutir en nuestros actos futuros con la pareja, el trabajo o los proyectos comerciales.

Es a partir de esas situaciones cuando uno puede comprobar las consecuencias de no haber practicado y ejercitado la confrontación con quienes eran las personas de confianza para hacerlo.

La confrontación no implica una lucha para imponerse, sino compatibilizar distintas perspectivas y a veces aceptar que vamos a tener que vivir en el desacuerdo.

¿Por qué a veces las rupturas son tan difíciles?

Una explicación posible sería que el dolor es tan grande frente a la ruptura, que para no atravesar la tristeza que ello genera, es más fácil armar un conflicto, canalizar toda la energía y la atención en esa pelea. La ruptura implica un duelo.

¿Cuánto tiempo puede durar el proceso para llevar adelante una ruptura inteligente?

Desde mi experiencia, cada persona tiene su tiempo, y mi labor es acompañar al cliente hasta que esté listo para ver y enfrentar esa situación.

¿Cuál es el objetivo de Rupturas Inteligentes?

El objetivo es aprender de lo que está pasando, para capitalizar lo ocurrido y evitar que el patrón se repita.

