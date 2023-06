St Car Detailing; El SPA para autos que re valoriza tu capital y rejuvenece tu vehículo

Cuando llegué al local de ST Car hubo algo que me llamó la atención. No son servicios los que ofrecen sino tratamientos. Hacer la analogía con un SPA de belleza cae de maduro. Pero los tratamientos estéticos que ofrecen no son solo un placer a la vista sino un mimo al bolsillo. Someter a tu vehículo a un tratamiento en ST CAR Detailing, no solo lo hará ver mucho más lindo, sino que tanto el exterior (pintura, paragolpes, luces y neumáticos) como el interior (asientos, tapizados, parantes, paneles, tablero) se mantendrán de mejor forma y durarán más, engañando al paso del tiempo y el deterioro normal que el uso le genera a todo el auto, ya sea las partes sometidas a las cuestiones climáticas, la polución del aire y la suciedad normal de la intemperie, como el uso intensivo del interior, ya sea por tener niños, mascotas, o simplemente la combinación del uso y el paso del tiempo.

Nos recibe Verónica una de las dueñas que hace una pausa en su tarea para recibirnos.

¿Cómo estás Verónica? ¿Se puede decir que sos la dueña de un SPA para autos?

…y camionetas (se ríe). Sí, junto con mi marido, pusimos un negocio en el cual nos encargamos de todo lo que es estética y mantenimiento del vehículo en cuanto a la limpieza y el cuidado estético integral. Así como se le hace un service periódicamente, se revisan fluidos, frenos, suspensión y motor también es necesario hacer periódicamente tratamientos de limpieza profunda que extiendan la duración de la pintura, los tapizados, el tablero, los paneles internos, el baúl, más allá de la limpieza de motor y chasis que es, si querés, el tratamiento más extendido dentro de los que ofrecemos.

Claramente ST Car Detailing no es un lavadero de autos

No sólo que no es un lavadero de autos, sino que les sugiero a mis clientes o que laven ellos mismos su vehículo con las indicaciones y productos que les aconsejamos usar o que si lo llevan a algún lugar, que elijan bien dónde llevarlo. Cuando uno ve que los “lavan” con trapos que son rejillas, en vez de paños de microfibra o utilizan jabón o detergente o champú y terminan quemando/manchando la pintura y esas rejillas mal usadas, con tierra terminan generando hologramas y arruinando la pintura es un indicador de que no es lugar indicado. De hecho muchas veces nos traen los vehículos para un tratamiento luego del deterioro exterior producto de un mal lavado.

Hablando de ocasiones, ¿Cuáles son las ocasiones en las que en general los clientes utilizan los tratamientos que ofrecen?

Desde los extremos: Aquel que quiere acondicionarlo para venderlo, al que lo saca de la concesionaria y nos lo trae para proteger la pintura, tenemos un abanico de clientes que van desde el que regresa de vacaciones, el que viene a menudo para la limpieza que necesita por mascotas e hijos pequeños. Los remises y taxis que siempre tienen que tener el auto impecable nos utilizan mucho. ¡Nuestro tratamiento más solicitado en el día a día son la limpieza de motor a vapor + acondicionado y protección de plásticos, y las limpiezas de Interior Full Premium, en el que se quitan butacas, asientos, y se realiza a fondo!! Quedan igual a nuevos!!! Hace poco incorporamos además, el servicio de actualización de pantalla multimedia de los vehículos, a última versión.

¿Venden los productos que recomiendan?

El negocio está en pleno crecimiento, los clientes nos reclaman que tengamos stock para vender los productos que recomendamos. En breve lo vamos a tener. Por ahora la relación con el cliente arranca así: Por lo general, me consultan por teléfono sobre un tratamiento o limpieza específica, y personalmente, una vez que veo el estado real del vehículo (pintura, Interior, etc), lo definimos. Si solicitan que les recomendemos para su vehículo, lo asesoramos, en función de la necesidad (hay muchos que quieren vender la unidad, y les recomendamos los tratamientos "ideal pre venta"), y otros que los asesoramos en función al diagnóstico que les realizamos. Tené en cuenta que nuestros tratamientos duran de 3 a 5 años según el caso, por lo que también recomendamos cómo mantenerlos para que duren más. Con la incorporación de la venta de productos, van a poder irse del local, con el vehículo “nuevo” con las recomendaciones de cómo mantenerlo y además con los productos adecuados para hacerlo. Una vez que incorporemos los productos para vender, nuestro próximo paso sería brindar capacitación de cómo cuidar el vehículo en el día a día.

Me voy despidiendo de Verónica sin antes prometerle que la próxima vengo con mi auto para que lo someta a un rejuvenecimiento (que de hecho lo necesita) aunque me pidió que antes de llevarlo pida un turno por Whatsapp al 5491169833078. ¡Como en un SPA!

por CEDOC