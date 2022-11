¿Te imaginás cómo sería el planeta si los empresarios no tuvieran estrés?

Javier Katz es el CEO de Javo Aprende y nos comparte su experiencia de trabajar con cientos de empresarios y coaches de latinoamérica, Estados Unidos y España.

¿En qué momento decidiste hacer tu salto?

Cuando vino el confinamiento tuve mi experiencia de despertar espiritual, en la que por primera vez pude cuestionar mi identidad y mis comportamientos para empezar a vivir según mis creencias.

Al cabo de pocos meses, me di cuenta que ese proceso que estaba atravesando también le había llegado a muchas personas del mundo y que teníamos una conversación posible.

¿Ahí comenzaste a formarte como coach?

No, no soy coach ni psicólogo. Me especialicé en potenciar mi habilidad para la comunicación, las ventas, el marketing y pensé en conectar a quienes más valor tienen para aportar en este momento y quienes más impacto ejercen en lo que ocurre en el planeta.

¿Así llegaste a los coaches espirituales?

Sí, sentí que mi propósito era ser canal entre las personas que vienen a compartir sabiduría ancestral y sanadora con los empresarios que toman las decisiones que terminan impactando en la vida de miles o millones de personas.

Como sociedad, despertar signficaría dejar de atacar a los efectos o consecuencias y centralizar la energía en el origen de los conflictos.

¿Cómo imaginas un mundo sin estrés?

El estrés es el origen de la escasez, la violencia y el maltrato personal. A la vez, es el portal que te permite conocerte como nunca antes y empoderarte para transformar tu vida. Imagino un mundo pleno y abundante, donde todos tengamos la oportunidad de realizarnos.

