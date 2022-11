Pasión por el arte de habitar

Arq, ¿cuáles son los servicios que brindas en lo referido a tu profesión?

Así como los pergaminos medievales se raspaban para volverse a usar, pero quedaban las huellas de lo anteriormente escrito, siento mis obras como un palimpsesto. Cuentan un pasado que no sabemos pero que inevitablemente forman parte de nuestro presente.

Desde hace más de diez años compro casas de pasillo que se encuentran deterioradas, para luego reciclarlas y venderlas. Por lo general ya han sido intervenidas en varias oportunidades y han perdido el sentido original de casa chorizo, tipología típica de la época en que fueron construidas. Mi premisa siempre es reinventar el espíritu de estos espacios que el tiempo parecería haber dejado sin alma. Me gusta pensarme como una creadora y curadora de hogares.

Trabajo sin comitentes, son proyectos sin un encargo particular. Me dejo llevar por algún elemento que fijo como anclaje, arranco con una intuición. Es un encuentro azaroso, otras caprichoso y en el proceso de transmutación de la obra me dejo llevar por la magia del ver aparecer.

Cada proyecto lo pienso como una pieza única e irrepetible en donde el azar del encuentro juega un rol crucial. Recolecto materiales de demoliciones, compra-ventas o que simplemente están abandonados, les descubro un lugar y destino. Trabajo con los recursos que dispongo en cada momento.

Realizo una constante búsqueda por recuperar un espíritu constructivo asociado a lo tradicional, oficios que se han ido perdiendo. También reinterpreto técnicas con una mirada contemporánea. Le Doy importancia al trabajo manual y lo artesanal.

¿Cuándo te iniciaste en este rubro?

En 2011 recién recibida de Arquitecta surgió la posibilidad de invertir en una casa interna. Sin experiencia supe que era una apuesta muy grande y a largo plazo, tal vez no era consciente de todo lo que iba a aprender y a disfrutar a lo largo de los años. Arrancó mi aventura, me pasaba todo el día en la obra metiendo mano. Quería aprender de todo, era muy inquieta. Enseguida me enamoré del mundo de la madera y compré mis primeras herramientas.

¿Habitaste una casa realizada por vos misma?

Para mí una casa es un ser vivo, que responde a las inquietudes y necesidades de sus ocupantes. El habitar es convertir un espacio en un lugar propio para permanecer en él.

En 2017 fue la primera vez que habité una obra propia, una experiencia que le dio una mirada más integral al proyecto. El inicio de una nueva etapa. Con el tiempo empecé a destinarle más tiempo a los detalles, a cada rincón, mejorar la calidad de sus espacios y volver a darle un sentido de hogar.

Saber hacer con lo que hay. Es un arte y mi pasión.

Habitar es la huella de la vida. Habitar es dejar huella.

