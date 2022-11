Ser mujer emprendedora, hoy

¿Qué se celebra el 19 de Noviembre?

El 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y tiene como finalidad visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo al empoderamiento femenino en el mundo, además de acabar con la desigualdad de género.

Las regiones del planeta que presentan mayores tasas de emprendimiento de las mujeres son las que se encuentran en vías de desarrollo como es el caso de América Latina y África. En Angola, de cada diez mujeres, cuatro o más son capaces de desarrollar su propia empresa, lo mismo ocurre en países como Chile y Colombia.

Majo, ¿Por qué es una fecha especial para vos?

Para mí y mi proyecto, esta fecha es más que especial ya que celebra el logro de muchas mujeres que, como yo, deseamos ser independientes y competitivas dentro del mercado laboral. Mujeres que formamos nuestro propio camino.

¿Hay relación entre esta fecha y tu proyecto?

Mi proyecto, Estudio Brandis, está enfocado en potenciar marcas con propósito, lideradas por mujeres. Potenciar, a partir del Diseño del Branding de su proyecto o negocio, lo que hacen, su visión de negocio y a ellas también, ya que un Branding bien diseñado y alineado a los valores como persona y como marca, las posiciona, define e identifica, dentro del rubro al que pertenecen.

Creo y me identifico con proyectos que, me gusta decir, “le hacen bien al mundo”, proyectos de carácter holístico, con una mirada sensible y sustentable.

¿Qué sentís al ser una mujer emprendedora?

Ser una mujer emprendedora hoy, requiere de mucho coraje ya que la brecha sigue siendo muy dispar, pero no es imposible.

Crear alianzas y tender redes es la base para crecer y empoderarnos. Sostenernos, crear vínculos, acompañarnos y potenciarnos… ya que si una crece, crecemos todas.

Este 19 celebro ser una mujer que forma su propio camino día a día y que trabaja en pos de potenciar a más mujeres a recorrerlo.

Te invito a transitar el tuyo... ¿Te animás a hacer realidad ese proyecto que tenés en mente?

Aprovecho esta fecha tan significativa y fundacional, para manifestar mi solidaridad para con las mujeres sojuzgadas que aún hoy hay en el mundo, donde sus derechos están cercenados y donde se les impone como vestirse, cómo comportarse y que ni siquiera tienen la libertad de protestar. Mi afecto y reconocimiento a su lucha.

Datos de contacto:

Web: www.estudiobrandis.com

Instagram: @estudiobrandis

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 2994 22-7815

por CEDOC