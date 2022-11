Ser protagonista de tus finanzas es posible

Temor, desconfianza, aprensión. Si uno no conoce de inversiones y finanzas, esos son los primeros sentimientos que aparecen. Un miedo lógico a equivocarse y perderlo todo. Y de ahí, directo a la parálisis, a no hacer nada y ver cómo, día a día, lo que podría haber sido un ahorro real se ahoga en un mar de inflación. Pero hay formas de no navegar solo por el océano de las finanzas.

Con la idea de convertirse en una guía, real y concreta, que ayude a las personas a cambiar la forma en que manejan sus finanzas, es que nació Insider Finance, una fintech de capitales argentinos. “La idea es mostrar que se puede invertir de otra forma mediante una cuenta comitente que les permita a las personas o empresas operar con diversos instrumentos de inversión, dentro del mercado de capitales argentinos, como son las acciones, los bonos, los Cedears o los fondos comunes de inversión, entre otros”, dice el Lic. en Business Management Pablo Lazzati, Founder & CEO de Insider Finance. El paso de Pablo por distintas empresas, bancos y sociedades de bolsa en los últimos 10 años le permitió forjar toda la experiencia que hoy ofrece en su propia empresa al servicio de PYMES y personas que necesiten la ayuda de un profesional. Insider Finance S.A es Agente Productor jurídico (Matricula 1581), registrado ante la CNV (Comisión Nacional de Valores) y autorizado para asesorar, en el mercado de Capitales Argentino

- ¿Cuáles son las especializaciones con las que cuentan los profesionales que conforman el equipo de Insider Finance?

Somos un equipo de analistas financieros con certificaciones en Europa y Argentina, especializados tanto en el desarrollo de finanzas e inversiones empresariales como personales. En la actualidad somos 10 personas en distintas áreas de Asesoramiento financiero, Marketing, contabilidad y complaince.

– ¿Qué tipo de servicios brindan?

En principio, brindamos dos servicios: Asesoría en Financiamiento e Inversiones , a través de una cuenta comitente regulada por la CVN para persona o una empresa, en la actualidad asesoramos a clientes en conjunto por un monto total de más de $ 7.000 millones; y Capacitaciones In Company sobre finanzas personales e inversiones simples, especialmente creado para empresas que quieren ofrecerle un beneficio a sus colaboradores mediante un curso que les permitirá desarrollar habilidades en el manejo de ahorro e inversión, así como la motivación y compromiso con sus objetivos financieros personales, disminuyendo de esta manera el estrés financiero.

- ¿Qué beneficio obtiene la empresa que capacita con este tipo de cursos a sus empleados?

El beneficio principal de la empresa es poder ofrecerles un plus a sus empleados, además del económico, como hacen las compañías de Estados Unidos y Europa. Con nuestras capacitaciones sobre finanzas personales e inversiones simples, los colaboradores disminuyen el estrés financiero, ya que pueden entender que son las fuentes de ingreso y de gastos, pueden armar un presupuesto y proyectar.

- ¿Qué duración tienen y cómo se implementan ¿en horario laboral, presencial o zoom?

La capacitación más completa abarca temas de Finanzas Personales e inversiones simples, la cual tiene dos sesiones de dos horas. Por otra parte, también damos charlas de 60 a 90 minutos en las que tratamos temas como: Bitcoin y Criptomonedas, Neuromanagement del estrés empresarial (dirigida para mandos medio y altos de la compañía) y Economía Personal. Se pueden hacer dentro o fuera del horario laboral a convenir con la empresa, y se hacen de manera dinámica por Meet, Zoom o el sistema que utilice la empresa. En las capacitaciones en vivo hacemos distintos test que generan mucha participación de los colaboradores. Ingresando a su página web (www.insiderfinance.com.ar) dentro de la solapa Servicios corporativos van a poder ver en más detalle las capacitaciones In Company para que sus colaboradores "Sé conviertan en Protagonistas de sus Finanzas".

Whatsapp: 011 2403- 7196

Mail. [email protected]

www.insiderfinance.com.ar

IG/FB: @insider.arg

Linkedin: Insider Finance

por CEDOC