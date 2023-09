Toco Madera Amoblamientos multifuncionales a Medida

DANIEL, ¿cómo surgió la empresa?

La empresa inició muy tímidamente en invierno del 2015. La realidad es que necesitaba unos estantes para mi casa y entonces compré unos recortes de melamina en mi trabajo (en ese entonces era empleado en un Placa Centro, una tienda que vende placas de madera melamínica).

Una vez que los coloqué en mi comedor, a los estantes, recibí la visita de un amigo a mi casa que cuando los vió me preguntó: "¿Dónde los compraste?" a lo que le respondí: "No, en ningún lado, los hice yo con unas maderas que compré en el laburo". Entonces este amigo me dice que me anime a hacer más y que los venda en Internet, y que me va a ir bien porque no hay de éste tipo de estantes.

Al principio me negué rotundamente porque en mi cabeza sólo había 4 preocupaciones, laboralmente hablando: ¿a qué hora se entra?, ¿a qué hora se sale?, ¿A qué hora es el almuerzo?, ¿Cuál es la fecha de cobro?. Hoy lo recordaba para ésta nota y me rio!! pero era como pensaba!



Al año siguiente esta empresa realiza un cierre definitivo por lo tanto, nos despiden a todos. Igualmente, durante ese último año me iba animando poco a poco e iba vendiendo productos muy minimalistas. Pero ese despido fue como un empuje fuerte para lanzarme a emprender un proyecto propio. Así que en el 2016 nace de manera oficial TOCO MADERA.

¿Cómo te sentiste siendo Emprendedor independiente?

Te mentiría si te digo que fue fácil mantener el ritmo o el ánimo de "emprendedor" durante el primer año. Costó bastante porque había cosas que tenía que cambiar, por ejemplo: mi muy mala capacidad de administar el dinero, tanto en presupuestos como en las ganancias de las ventas. Realmente era un desastre!. Hoy por hoy, estoy más organizado, paso los presupuestos en tiempo y forma, y si bien siempre hay algo por mejorar, hay un cambio muy grande gracias a Dios, y a que tengo una maravillosa mujer a mi lado que me ayudó muchisimo,con la organización, con el emprendimiento y como profesional. También tengo una hija hermosa que siempre me da fuerzas para alcanzar nuevos objetivos. ¡De paso les mando un abrazo enorme cuando lean esto! ¡Las amo!



¿Desde cuando te dedicas a esto?

Toco Madera desde el 2019 que está de manera ininterrumpida y full time brindando servicio de Amoblamientos a Medida. Si bien empezamos en 2016, estuve trabajando en relación de dependencia durante 3 años, hasta que llegó una persona que me ayudó mucho a creer en potencial de este trabajo y me animó a no bajar los brazos y a creer más en mi.



¿Qué productos brindas al público?

Nos dedicamos a fabricar, diseñar, elaborar, e instalar amoblamientos para: casas, departamentos, oficinas, empresas, centros de salud, etc.

A veces los diseños son propios, otras veces los diseños los arman los arquitectos que nos contratan, o el cliente consumidor final también arma algún boceto, nosotros lo ayudamos a acomodar y a veces lo mejoramos. ¡Usamos madera y herrajes de Primera Calidad porque creemos que un mueble tiene que durar años!

La mayoría de los productos que piden, son amoblamientos para la cocina y Placares o Vestidores, estos te diría que son los productos más solicitados. Pero fabricamos muchos productos más!.Por ejemplo: percheros, cajoneras, escritorios, estanterías, bibliotecas, mesas, rack de tv, revestimientos de pared con madera, bodegas y mucho más!

Nuestro eslogan es TOCO MADERA, más que muebles. Esto es porque nos dedicamos a la colocación de paneles acústicos, placas de yeso (durlock) y remodelaciones en general. Ambientamos locales: de ropa, cafeterías, cervecerías, estudios de grabación, iglesias, también hacemos muebles con estilo industrial, que es combinación de hierro y madera.

¿Dónde están ubicados actualmente?

Hoy en día estamos en San Miguel, con nuestro propio local con taller en Av Balbin 258 de Lunes a Viernes de 8 a 18hs y Sábados de 8 a 12hs.

¿Qué pensas que se viene de cara al futuro?

Soy una persona de Fe, creo de manera muy certera de que se vienen grandes obras y grandes proyectos por delante. Éste 2024 va a ser el año en el que los emprendedores y los comerciantes vamos a cosechar lo que sembramos durante años.

Estamos con muchas ganas de brindar otro tipo de servicio con muebles en stock permanente para entrega inmediata, para que la gente que lo quiera se lo lleve en el momento.

Desde que tengo local a la calle descubrí otro mundo, el de la compra y entrega rápida debido a que esa persona justo se mudó y no tiene muebles, o simplemente quiere comprarse un mueble y llevarlo en el momento.

También queremos subir tutoriales para ayudar a otras personas que se quieran animar a trabajar con madera. Vamos a enseñar a hacer muebles de todo tipo. En el canal de YouTube lo vamos a publicar en nuestro Instagram.

¿Tienen Redes Sociales o Página Web?

Estamos en Instagram como @tocomaderaoficial y nuestro Whatsapp es 1130583419. Y estamos trabajando en nuestra propia página web que saldrá muy pronto!

Agradezco a Dios que me da las fuerzas y todo para ser quien soy, a mi Familia por estar siempre, a mi mujer y mi hija, a mi equipo de trabajo, que sin ellos no podríamos realizar todo lo que se logra, a mi amigo @gabriel.paez.producciones por las fotos, a mi viejo Lucas que gracias a él tengo la habilidad de usar las herramientas. A Sandra y Darío Montagano de @buffalomusic_store que los admiro y me impulsan a ser mejor emprendedor.

por CEDOC