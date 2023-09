Inversiones globales. El resguardo de valor que crece en tendencia

En un mundo cada vez más interconectado, los inversores buscan oportunidades que ofrezcan no solo seguridad, sino también rendimientos significativos. Es aquí donde las regiones con altas tasas de capitalización se presentan como destinos atractivos para aquellos que desean ver crecer sus inversiones. Estas geografías no solo permiten mayores rentabilidades sobre el capital, sino que también ofrecen una diversificación valiosa en las carteras de opciones. En este contexto, el mercado inmobiliario emerge como un ejemplo elocuente.

Históricamente, las inversiones inmobiliarias han sido consideradas como un resguardo de valor confiable, especialmente en momentos de volatilidad económica. Sin embargo, en la actualidad, el enfoque se ha desplazado solo hacia regiones donde las tasas de capitalización son más altas, justamente porque esta vieja regla no suele darse en las geografías donde se combate al capital y las consiguientes tasas también conocidas como tasas de inversión. ¿Pero qué significa exactamente esto? La tasa de capitalización es el indicador que relaciona los ingresos generados por una propiedad con su valor original de adquisición; este concepto se refiere a la estructura del capital, es decir, todas las maquinarias y herramientas, equipos e instalaciones, combinaciones de conocimiento con recursos naturales y nuevas tecnologías que hacen de apoyo logístico para aumentar la productividad de todos los bienes y servicios de la economía en una región determinada.

En otras palabras, cuanto mayor sea esta tasa, mayores serán los beneficios en comparación con la inversión inicial; un ejemplo claro se puede observar en el auge de ciudades emergentes en diversas partes del mundo. Estas ciudades no solo están experimentando un crecimiento demográfico notable, sino que también están atrayendo inversiones significativas en infraestructura. Esto conduce a un aumento en la demanda de propiedades, lo que a su vez impulsa los precios y los ingresos por los que invierten con la intención de su colocación en alquiler. Invertir en departamentos, oficinas o locales comerciales en estas áreas puede generar rendimientos sustanciales en un plazo relativamente corto.

Sin embargo, es crucial destacar que invertir en regiones de altas tasas de capitalización también conlleva ciertos riesgos. La volatilidad política, los cambios en las regulaciones y otros factores pueden influir en la estabilidad del mercado. Por lo tanto, es esencial realizar un análisis exhaustivo y contar con el asesoramiento adecuado antes de tomar decisiones de inversión.

Por ejemplo, en el caso de nuestra compañía hemos respondido de manera proactiva a la creciente demanda de los clientes de invertir en regiones que brinden un ambiente más favorable para las rentabilidades, como es el caso de Baltimore, en Maryland, EE.UU. A una hora de Washington esta ciudad se destaca como una geografía que ofrece la combinación necesaria entre seguridad jurídica y un sistema impositivo que no sofoca las iniciativas empresariales, al que se le suma el potencial de desarrollo en pleno auge y donde la rentabilidad cuadruplica a las ofrecidas en el ámbito local.

Esta elección no solo fortaleció nuestra posición competitiva, sino que también nos ha permitido demostrar el compromiso con la búsqueda de oportunidades de inversión en entornos que promueven el crecimiento económico y la prosperidad de las personas que nos confían sus proyectos.

En este escenario, cobra una importancia significativa la provisión de servicios y la infraestructura que facilitan el acceso a estas oportunidades de inversión. La seguridad jurídica, los respetos a las instituciones y a la propiedad privada así como también las bajas regulaciones son elementos esenciales para atraer y mantener el interés de los inversores en estas regiones. La infraestructura de calidad en el contexto geográfico no solo mejora la calidad de vida de los residentes, sino que también crea un entorno propicio para el crecimiento económico y la rentabilidad de las inversiones.

Si miramos el mapa del mundo observaremos que allí donde las rentas son más bajas es porque la estructura de capital de la región del inmueble es más reducida y los alquileres son más altos allí donde la inversión per cápita es mayor. Las rentas en Caracas no son inferiores a las de Baltimore porque en este último lugar existe una cultura habitacional determinada, propietarios más generosos o asociaciones de inquilinos más combativas. Si una propiedad de 70 metros cuadrados, en Carmen de Patagones, Pcia. de Buenos Aires, se traslada con todas sus características a Houston, Texas, verá notablemente multiplicada su rentabilidad. Esto es así debido a que la relación capital-renta no es la misma en Texas que en Carmen de Patagones. A la inversa, si una vivienda unifamiliar con sus mismas características se traslada de Texas a la misma ciudad verá notablemente reducidas sus posibilidades de ingresos por alquiler.

Debe tenerse en cuenta que las tasas de capitalización, o tasas de inversión no sólo establecen el mercado de alquileres sino que los salarios monetarios y no-monetarios del capital humano en la región, las jornadas laborales, la seguridad en el trabajo, e incluso detalles tales como las características de la música funcional que se oirá en las oficinas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que muchas de las llamadas “conquistas sociales” son en verdad mecanismos de vil explotación que desemplean y empobrecen a los incautos que se dejan embaucar por el doble discurso de no pocos vendedores de ilusiones, que impiden la creación de nuevos mercados de potenciales inquilinos con más y mejores posibilidades económicas.

En contraposición a la noción de fomentar la inversión y el crecimiento del capital, hemos repetido durante décadas el concepto de "combatirlo", que plantea cuestionamientos sobre la redistribución de riquezas ya asignadas de manera voluntaria, en manos de agentes externos a los mercados, que son las personas ejerciendo el uso y la disposición de lo propio. Si bien la equidad económica es un objetivo ampliamente debatido, es esencial examinar críticamente cómo este enfoque puede impactar tanto en las rentas como en los salarios y el consiguiente bienestar de la población. La idea de combatir el capital puede resultar en un marco regulatorio más estricto y en impuestos más altos para las empresas y las inversiones en el territorio, y de allí sus consecuencias. Las empresas podrían enfrentar dificultades para expandirse y crear empleos, lo que afectaría la generación de ingresos para individuos y familias. Además, los inversores podrían desviar sus recursos hacia otros mercados más amigables, limitando así el flujo de capital necesario para el desarrollo económico. Es fundamental el respeto a estas estructuras de capital para llegar a un equilibrio que permita el crecimiento económico sostenible y la cooperación social, sin perder de vista la necesidad de incentivos para la inversión y la división del trabajo.

Probablemente muchos coincidamos en que estamos atravesando un cambio de época, con la esperanza de que nos brinde la oportunidad de liberar el potencial emprendedor y creativo de cada individuo y, promoviendo el crecimiento económico y la prosperidad para la población. A medida que avanzamos hacia esta nueva era, ¿qué acciones podemos tomar para contribuir a este proceso y garantizar que se traduzca en un territorio más próspero para las generaciones futuras? La reflexión y la acción son la clave para aprovechar plenamente esta oportunidad histórica.

