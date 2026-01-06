Innovación acelerada: skyloom avanza en un proceso de adquisición global

La startup de tecnología espacial Skyloom Global, fundada por los ingenieros argentinos Marcos Franceschini y Santiago Tempone, anunció que avanza en un proceso de adquisición internacional por parte de IonQ, una de las compañías más relevantes del mundo en computación cuántica.

Skyloom se especializa en infraestructura óptica de alta velocidad para enlaces satelitales, una tecnología que hoy resulta estratégica para la industria. Sus terminales de comunicación óptica permiten transmitir grandes volúmenes de datos entre satélites y estaciones terrestres con menor latencia y mayor eficiencia, capacidades esenciales para la próxima generación de redes espaciales.

IonQ, que lidera desarrollos globales en computación cuántica, planea integrar estas soluciones para fortalecer su arquitectura de comunicaciones seguras y procesadores cuánticos en órbita, un paso clave hacia la expansión de tecnologías cuánticas fuera de la Tierra.

La empresa —hoy radicada en Estados Unidos— mantiene raíces profundas en el ecosistema científico argentino y se convirtió en uno de los casos más relevantes de tecnología de frontera surgidos de la región. Su trayectoria confirma el potencial del talento local para participar en industrias estratégicas a escala global, desde infraestructura espacial hasta redes cuánticas.

En sus primeras etapas, Skyloom contó con el acompañamiento de fondos y actores del ecosistema emprendedor argentino, entre ellos Embarca, con sede en Mendoza, que apoyó el proyecto cuando aún atravesaba sus fases iniciales de desarrollo.

“Este caso demuestra que el talento científico argentino puede integrarse a las tecnologías más avanzadas del mundo. Skyloom es un ejemplo de cómo una innovación nacida en nuestro país puede escalar hacia aplicaciones espaciales y cuánticas de alcance global", comentan en Embarca.

La operación —sujeta a aprobaciones regulatorias— posiciona a Skyloom como un referente de deep tech surgido desde América Latina y destaca la creciente relevancia de la región en tecnologías críticas para el futuro de las comunicaciones.

