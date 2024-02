Ale Alvarez. Sobre el amor propio: Una mirada más profunda

Sí crees que amarte a vos mismo/a significa que nada te afecte, que no te duela la indiferencia de quienes amas, que todo lo que te hace mal te deje de gustar o atraer, y que los errores o las pérdidas no te frustren o te entristezcan, creo que esa definición de amor propio solo va a generarte sufrimiento y dificultades para transitar sanamente los momentos difíciles que acontezcan.

Desde mi perspectiva el amor propio es:

AUTOCUIDADO, DETERMINACIÓN, AUTOCOMPASIÓN, HUMILDAD, ACEPTACIÓN Y AUTENTICIDAD.

-ES AUTOCUIDADO porque amar en principio significa cuidar. Pensalo un segundo: ¿Qué es lo primero que haces con un hijo, un padre, un amigo, o hasta una mascota que amas? Me imagino que los cuidas, y cada vez que se lastiman o se exponen a un peligro te duele, sentís ansiedad, bronca o tristeza. El amor propio es igual, para amarte tienes que cuidarte ¡Cuida tu cuerpo y tu bienestar emocional! Dedica un tiempo para realizar algún tipo de actividad física que te guste, aliméntate bien, no te expongas a lugares donde te maltratan o rechazan y compartí tiempo de calidad con las personas importantes de tu vida. Cuídate como si fueras tu propio hijo o hija.

-ES DETERMINACIÓN porque cuidarse requiere mucha voluntad. No sólo hay que tolerar la incomodidad de poner límites a los demás, también debemos ponernos límites a nosotros mismos, y eso frecuentemente implica renunciar a placeres cortoplacistas en pos de un bienestar posterior. Sin esfuerzo y determinación se convierte en una tarea imposible.

-ES AUTOCOMPASIÓN porque debemos evaluar siempre nuestros errores en contexto y como parte de un proceso. Así como entendemos que cuando un amigo se equivoca el error es parte del proceso y no una incapacidad propia de su ser, debemos comprender que tampoco a nosotros nos definen las equivocaciones. Esto no quiere decir que no podamos utilizar la autocrítica, pero siempre entendiendo que lo que vamos a cuestionar es una conducta, con el fin de modificarla y no repetirla, y no a nuestro ser.

-ES HUMILDAD Y ACEPTACIÓN porque debemos concebir que no podemos tener todo lo que queremos. Habrá muchos “no” que la vida nos pondrá enfrente. Personas que queremos se irán o nos rechazarán, sueños que deseamos no podrán cumplirse, y quizás nunca tendremos algunas cualidades que quisiéramos tener. Es necesario aceptarlo para dejar de exponernos al rechazo una y otra vez, a seguir intentando cambiar lo que es imposible de modificar, o a esperar lo que nunca llega.

-ES AUTENTICIDAD porque valorar lo que sí tenemos disponible, las cualidades que nos fueron dadas y las que podemos desarrollar nos dará una noción del verdadero impacto que podemos tener en nuestra vida y en la de los demás. Querer ser lo que no somos no hará que lo seamos, pero sí impedirá que disfrutemos de todo lo que sí podemos ser.

RECORDÁ: El AMOR PROPIO es un viaje personal, no una carrera. no compitas con lo demás.

Es un camino de transformación que requiere compromiso y esfuerzo. No se trata de una meta final, sino de un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Abrazar el autocuidado, la determinación, la autocompasión, la humildad, la aceptación y la autenticidad nos permitirá construir una relación sana y profunda con nosotros mismos, la base fundamental para una vida plena.

Y ahora que tienes esta nueva definición de AMOR PROPIO te pregunto:

¿TE ESTÁS AMANDO A VOS MISMO/A?

