Amattea Consultora, tu ciudadanía italiana en buenas manos

¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

Mis padres fueron inmigrantes italianos. De niña los ayudaba con sus trámites ante el consulado, viviendo las colas interminables desde las tres de la mañana.

Ver el sacrificio de mi familia inspiró Amattea Consultora. Transformamos esa vivencia en un puente profesional, ágil y humano para defender la identidad de otros descendientes.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Ayudamos a hacer valer la ciudadanía por derecho de sangre (Iure Sanguinis). Nos encargamos de legajos, búsqueda de actas, traducciones y apostillas. Resolvemos trámites por vía administrativa y vía judicial. Ante el colapso consular, la vía judicial hoy es indispensable: destraba la falta de turnos y blinda los expedientes frente a las severas restricciones impuestas por la Ley 74/2025.

¿Qué te diferencia de la competencia?

La estructura propia y el rigor jurídico. Al contar con un estudio de abogados en Roma eliminamos intermediarios, unificamos a la familia en un solo juicio y optimizamos costos. Protegemos el trámite mediante recursos legales directos.

Hacemos un análisis de viabilidad estricto antes de iniciar. Nos diferencia la seguridad de un bufete y la empatía de conocer la realidad italiana desde la cuna.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Aspiramos a consolidar a Amattea como el bufete jurídico de referencia en el Cono Sur para derechos de ciudadanos italianos. Estamos digitalizando procesos para el seguimiento judicial en tiempo real y proyectamos alianzas en Europa para facilitar la inserción comercial o laboral de los nuevos ciudadanos en la Unión Europea.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Hubiéramos impulsado la vía judicial mucho antes. Históricamente se dependía de la vía administrativa consular, pero ante el colapso del sistema y el endurecimiento de las leyes, la justicia italiana demostró ser la única alternativa sólida y segura para resguardar los derechos de los descendientes, demostrando que las raíces no se borran con un decreto.

Instagram Oficial: ⁠@amattea.consultora

Oficinas de Referencia

Sede Buenos Aires (Argentina): Piedrabuena 5015, Villa Lugano (Lunes a Viernes de 10 a 18 hs).

Sede Málaga (España): Av. de La Roca 2.

Sede Roma (Italia): Via Asinari di S. Marzano 52/54.

por CONTENTNOTICIAS