Cómo una startup argentina resuelve el control de asistencia vía WhatsApp

Hay un problema que casi todas las empresas medianas de Argentina tienen en común: saber quién entró, a qué hora y desde dónde, sin depender de un dispositivo físico o un sistema que nadie usa. Federico Viale y Javier Loucim, fundadores de Qontact, encontraron la respuesta en el chat que todos tenemos abierto todo el día.

Qontact es una plataforma de gestión de RR.HH. que funciona íntegramente por WhatsApp. Sin apps adicionales, sin hardware, sin capacitaciones extenuantes. El empleado llega al trabajo, manda un mensaje y ficha. Así de simple. Hoy esa simpleza tiene respaldo concreto: más de 125 clientes activos y 25.000 usuarios mensuales en Argentina, España y América Latina.

"El reloj biométrico no escala. Nosotros, sí"

El reloj biométrico funciona en un punto fijo. En cuanto una empresa suma sucursales o tiene personal en distintas locaciones, el modelo se rompe: más dispositivos, más instalación, más costo. Qontact elimina esa dependencia: una empresa puede tener diez locaciones activas mañana sin comprar nada nuevo ni llamar a ningún técnico.

La plataforma permite registrar entradas y salidas, firmar recibos de sueldo, solicitar licencias y gestionar el banco de horas, todo desde el mismo chat. El onboarding de un nuevo empleado se reduce a escribir "Hola". El bot responde y el trabajador está operativo en menos de un minuto. Frente a las dudas sobre privacidad, el sistema no rastrea al empleado en tiempo real: solo usa la ubicación que el propio trabajador comparte al momento de fichar.

"Lo que la gente no usa, no sirve. Y lo que la gente ya usa, es WhatsApp."

La meta: duplicar la facturación internacional antes de fin de 2026

El primer cliente internacional llegó desde España sin buscarlo. Ese episodio cambió la forma en que piensan el negocio: el problema que resuelven no tiene fronteras, porque WhatsApp tampoco las tiene. Hoy el 10% de la facturación proviene del exterior, y la meta es duplicar ese número antes de que termine 2026. Los mercados bajo análisis son Guatemala, Perú y Uruguay: alta penetración de WhatsApp y PyMEs con los mismos dolores que en Argentina.

"Latinoamérica ya opera por WhatsApp, de manera informal y sin trazabilidad. Nuestra oportunidad es ordenar eso en cada país donde eso pasa."

En un mercado donde la tecnología para PyMEs suele llegar tarde y cara, Qontact propone lo contrario: entrar por el canal que ya existe, implementar en horas y resolver un dolor concreto. Con 100 clientes activos y una expansión en marcha, la apuesta tiene números que la respaldan.

Qontact

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Teléfono: 549 11 5646 8407



por CONTENT NOTICIAS