El acceso al inglés iguala oportunidades

La brecha que no se nombra

Hay una barrera que pocos mencionan cuando se habla de desigualdad: la brecha lingüística. Mientras algunas familias acceden a educación bilingüe desde la infancia, millones de profesionales talentosos llegan al mercado laboral con un inglés que no alcanza para sostener una conversación real básica. No porque sean menos capaces. Sino porque el sistema nunca les dio el tiempo y las herramientas correctas.

El resultado es predecible: los mismos de siempre acceden a los puestos mejor pagos, a las becas internacionales, a las conferencias globales. El idioma opera como un filtro invisible que consolida privilegios.

Saber inglés no es suficiente

Hay una trampa aún más sutil. Muchos profesionales latinoamericanos saben inglés — lo estudiaron años, aprobaron exámenes — y aún así no pueden usarlo cuando más importa: en una negociación, en una presentación, frente a un cliente del exterior. El problema no es el idioma. Es la ausencia de práctica en contextos reales.

Aprender vocabulario y gramática no es lo mismo que desarrollar la capacidad de pensar, reaccionar y comunicarse con claridad bajo presión. Esa habilidad no se adquiere memorizando reglas. Se construye en la exposición, en el error, en la práctica real. Y la educación convencional y no convencional, en su mayoría, no la ofrece.

Una decisión que es también una postura

Entonces, ¿qué significa hoy decidir aprender inglés — y aprenderlo bien? Significa reconocer que el idioma es una herramienta de poder y elegir apropiársela. No para renunciar a la propia identidad cultural, no para imitar un acento ajeno, sino para entrar en las conversaciones que importan con voz propia y criterio firme.

Para los profesionales de América Latina, dominar el inglés de forma oral no es un lujo ni un detalle en el currículum. Es una forma concreta de ampliar el margen de acción, de competir en igualdad de condiciones, de llevar ideas propias a escenarios donde antes solo llegaban otros.

El idioma como territorio

Los territorios no siempre tienen fronteras físicas. Algunos son lingüísticas. Y durante demasiado tiempo, el territorio del inglés profesional fue un espacio al que pocos latinoamericanos llegaban con la preparación necesaria para habitarlo con confianza.

Eso está cambiando. Porque cada vez más profesionales decidieron que ese territorio también les pertenece. Que sus ideas merecen ser escuchadas en cualquier idioma.

Aprender inglés hoy, con esta conciencia, es mucho más que sumar una habilidad. Es tomar una posición en el mundo de los negocios.

Mariana Tucci

Profesora y Traductora de Inglés - Co founder de Language Solutions y co creadora del programa Impact Pro

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IG: languagesolutions.vm

por CONTENT NOTICIAS