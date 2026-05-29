De la teoría a la gestión real: la importancia de entender cómo funcionan las empresas

Alexia, ¿Cómo comenzaste en esta actividad?

A los 20 años, mientras cursaba Ciencias Económicas, empecé a cuestionarme si ese era el camino que quería seguir. Era una inquietud profunda, porque sentía que algo no me terminaba de cerrar. Cuando entré al mundo laboral, entendí él por qué: la teoría y la práctica no siempre coincidían. Mi primera experiencia, a los 21 años, fue en una empresa muy ordenada, con procesos claros y una mirada innovadora para ese momento. Ahí descubrí algo que me marcó: las empresas funcionan como sistemas, donde cada parte cumple un rol, y la gestión es lo que realmente define su rumbo. Ese fue el punto de inflexión que cambió mi forma de ver la profesión.

¿Y fue entonces que comenzaste con DOMINÓ Gestión?

Sí, esa inquietud se fue transformando en proyecto con el paso del tiempo. Primero fue una idea, algo que se iba gestando internamente, y después tomó forma como camino profesional. Junto a mi socio y compañero de vida, empezamos a construir lo que hoy es DOMINÓ Gestión. Es un recorrido que se consolidó a lo largo de más de 16 años de experiencia laboral, trabajando desde adentro de las empresas y entendiendo su dinámica real, no desde la teoría sino desde la práctica.

Concretamente, ¿qué servicios ofrecen a través de la consultora?

Acompañamos a empresas de distintos sectores en procesos de profesionalización. Trabajamos sobre la gestión real: ordenamos la información, diseñamos circuitos de trabajo, implementamos herramientas y ayudamos a transformar datos en decisiones. Pero nuestro foco no está solo en “ordenar”, sino en lograr que la empresa funcione con mayor claridad, previsibilidad y menos dependencia de la intuición. Muchas veces las empresas crecen, pero la gestión no acompaña ese crecimiento, y ahí empiezan los problemas. Nuestro trabajo es justamente alinear esa gestión con el negocio, para que las decisiones tengan sustento y dirección.

¿Cuál es el diferencial de DOMINÓ Gestión?

Nuestro diferencial está en la cercanía y en la mirada integral. No trabajamos desde afuera, sino desde adentro del negocio, entendiendo qué le pasa al empresario, a su equipo y a la dinámica diaria de la empresa. Además, articulamos con profesionales especializados en distintas áreas —como recursos humanos, legales, comunicación o marketing— lo que nos permite abordar cada proceso de forma completa. No buscamos soluciones aisladas, sino construir una base de gestión que sea sostenible en el tiempo.

¿Cómo proyectan el crecimiento?

El crecimiento se va dando como consecuencia del camino recorrido. Hoy el foco está en seguir consolidando esta forma de trabajo, sumando profesionales y fortaleciendo el equipo para poder acompañar a más empresas. La idea es que cada vez más organizaciones puedan pasar de una gestión operativa a una gestión profesional, donde la información y los procesos estén realmente al servicio de las decisiones y del crecimiento.

Para finalizar, una reflexión sobre el camino recorrido…

Con los años entendí que muchas decisiones podrían haberse tomado antes, pero que cada etapa fue necesaria para construir esta mirada. Hoy tengo claro que detrás de cada empresa hay personas intentando hacer que su negocio funcione, muchas veces con esfuerzo y sin herramientas claras. Nuestro trabajo es acompañar ese proceso, con información, con criterio y con dirección. Porque la gestión es, en definitiva, lo que transforma el esfuerzo en resultados.

Alexiana Orsingher | DOMINÓ Gestión

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por CONTENT NOTICIAS