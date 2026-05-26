Desplegarnos en el mundo: el camino holístico para descubrir nuestro propósito

Desplegarnos en el mundo es nuestra gran conexión para descubrir nuestro propósito. Creé un método para ingresar a tu momento vital actual y reconocer ese propósito a través de herramientas de enlace desde un enfoque holístico; es decir, considerando a la persona en todas sus dimensiones: física, intelectual, social, emocional y espiritual. Propongo una comprensión profunda de todo nuestro entorno-sistema para poder integrar nuestros síntomas, preguntas e historia personal.

Las herramientas que utilizo están diseñadas para contemplar el presente y evaluar cómo aportan a la situación vital actual de cada consultante. Este es un espacio dedicado exclusivamente a quienes necesitan encontrarse con su propio proceso, activar su vitalidad, reconocer nuevas posibilidades y acceder a toda su potencia.

Para la psicología analítica de Carl Jung, el inconsciente es un conjunto de significantes que se alojan en nuestro cuerpo y mente desde la concepción, y que van tomando lugar durante toda la vida. En él guardamos situaciones, traumas y deseos no cumplidos que luego cobran un sentido simbólico en nuestro cuerpo físico y mental.

Frente a esto, la consciencia se presenta como el estado de claridad subjetiva y colectiva sobre el proceso en el que uno está deviniendo, en el que está siendo. La consciencia es un ejercicio diario.

Cuatro pilares fundamentales alineados con tu presente:

● Comprender tu momento actual

● Registrar tus necesidades

● Abordaje holístico

● Co-creación.

El propósito de tomar decisiones conectada con tu proyección vital. transformar la comunicación contigo y tus expectativas

● Abrimos las diferentes áreas de tu vida para identificar si te encuentras en un momento de cambio y actualización

● Indagamos en profundidad para cuestionar y reflexionar sobre lo que podemos crear a partir del registro de la información disponible.

● Usamos el sistema de chakras como un aliado estratégico para enlazar herramientas que sean posibles de integrar de manera orgánica en tu momento vital.

● Creamos un programa de acción consciente y personalizado, absolutamente vinculado a tu rutina diaria, tus desafíos y tus metas reales

Eugenia Martinelli

Consultora holística y facilitadora de Access Consciousness

IG: @espaciolibelu_

por CONTENT NOTICIAS