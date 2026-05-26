Wednesday 3 de June, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | 26-05-2026 06:50

Desplegarnos en el mundo: el camino holístico para descubrir nuestro propósito

por Eugenia Martinelli

Desplegarnos en el mundo: el camino holístico para descubrir nuestro propósito | Foto:CONTENT NOTICIAS
Desplegarnos en el mundo: el camino holístico para descubrir nuestro propósito | Foto:CONTENT NOTICIAS

Desplegarnos en el mundo es nuestra gran conexión para descubrir nuestro propósito. Creé un método para ingresar a tu momento vital actual y reconocer ese propósito a través de herramientas de enlace desde un enfoque holístico; es decir, considerando a la persona en todas sus dimensiones: física, intelectual, social, emocional y espiritual. Propongo una comprensión profunda de todo nuestro entorno-sistema para poder integrar nuestros síntomas, preguntas e historia personal.

Las herramientas que utilizo están diseñadas para contemplar el presente y evaluar cómo aportan a la situación vital actual de cada consultante. Este es un espacio dedicado exclusivamente a quienes necesitan encontrarse con su propio proceso, activar su vitalidad, reconocer nuevas posibilidades y acceder a toda su potencia.

Para la psicología analítica de Carl Jung, el inconsciente es un conjunto de significantes que se alojan en nuestro cuerpo y mente desde la concepción, y que van tomando lugar durante toda la vida. En él guardamos situaciones, traumas y deseos no cumplidos que luego cobran un sentido simbólico en nuestro cuerpo físico y mental.

Frente a esto, la consciencia se presenta como el estado de claridad subjetiva y colectiva sobre el proceso en el que uno está deviniendo, en el que está siendo. La consciencia es un ejercicio diario.

Cuatro pilares fundamentales alineados con tu presente:

●     Comprender tu momento actual

●     Registrar tus necesidades

●     Abordaje holístico

●     Co-creación.

El propósito de tomar decisiones conectada con tu proyección vital. transformar la comunicación contigo y tus expectativas

Arquitectura residencial: por qué las viviendas flexibles y funcionales ganan protagonismo
Leé también
Arquitectura residencial: por qué las viviendas flexibles y funcionales ganan protagonismo

●     Abrimos las diferentes áreas de tu vida para identificar si te encuentras en un momento de cambio y actualización

●     Indagamos en profundidad para cuestionar y reflexionar sobre lo que podemos crear a partir del registro de la información disponible.

●     Usamos el sistema de chakras como un aliado estratégico para enlazar herramientas que sean posibles de integrar de manera orgánica en tu momento vital.

●     Creamos un programa de acción consciente y personalizado, absolutamente vinculado a tu rutina diaria, tus desafíos y tus metas reales

 

Eugenia Martinelli
Consultora holística y facilitadora de Access Consciousness
IG: @espaciolibelu_

 

por CONTENT NOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil