Guido Marshall: el emprendedor que digitalizó la búsqueda de residencias para adultos mayores

Guido, ¿cómo comenzaste a trabajar en esta plataforma?

Abrazarte nació en 2019 a partir de una idea creada por mi abuelo y su socio, luego de atravesar experiencias personales difíciles vinculadas a la internación de sus propios padres en residencias para adultos mayores. A partir de esa vivencia detectaron una problemática muy clara: la falta de información centralizada, confiable y transparente para las familias al momento de buscar un geriátrico.

Me sumé al proyecto a mis 18 años, mientras me formaba en marketing digital, siendo además mi primera experiencia laboral. Desde ese momento entendí el enorme desafío que atraviesan muchas familias y también la oportunidad de modernizar un mercado que todavía continúa siendo poco digitalizado.

La pandemia frenó el desarrollo inicial, pero años más tarde retomé la idea en el marco de mi tesis de Comunicación Digital e Interactiva en la Universidad Argentina de la Empresa, donde decidí transformarla en una plataforma digital más escalable, útil y alineada a cómo hoy las personas buscan información y toman decisiones.



¿Qué problemática busca resolver Abrazarte?

Buscar una residencia para un ser querido suele ser una decisión emocionalmente difícil y muchas veces desgastante. Hoy sigue siendo un proceso poco digitalizado, con información dispersa y poca claridad al momento de comparar opciones, lo que genera incertidumbre en las familias al momento de elegir.

Abrazarte busca ordenar y simplificar ese proceso, aportando mayor claridad y facilitando una decisión más informada según las necesidades de cada familia.



Concretamente, ¿qué ofrece Abrazarte?

Abrazarte es una plataforma gratuita para familias que buscan residencias para adultos mayores. Permite acceder en un solo lugar a información clara y transparente para buscar, filtrar, comparar y contactar residencias de forma directa.

Dentro de cada perfil, las familias pueden consultar ubicación, servicios, rango de precios, fotos, videos y opiniones de otras familias.

Para las residencias, funciona como una herramienta de visibilidad y generación de consultas reales, sin comisiones por ingreso ni intermediarios.



¿Cómo buscan simplificar este proceso para las familias?

Abrazarte apuesta por la autonomía y la transparencia. Queremos que las familias puedan acceder a la mayor cantidad de información posible para decidir por sí mismas, de manera simple y directa.

El objetivo es que puedan comparar opciones con mayor claridad y encontrar residencias alineadas a sus necesidades, simplificando un proceso que muchas veces resulta complejo y desgastante para las familias.



¿Cómo viene funcionando Abrazarte desde su lanzamiento?

Desde su lanzamiento, Abrazarte superó las 150 mil visitas y actualmente cuenta con más de 65 residencias dentro de la plataforma.

Estos resultados validan una necesidad real del mercado y muestran un creciente interés tanto de familias como de residencias por soluciones más digitales, transparentes y eficientes dentro del sector.



¿Cómo proyectás el crecimiento de Abrazarte?

Mi objetivo es que Abrazarte se convierta en la plataforma de referencia para la búsqueda de residencias geriátricas en Argentina. Así como otros sectores ya cuentan con plataformas que ordenan y facilitan búsquedas, creo que el mundo de las residencias también necesita esa evolución.

Busco seguir incorporando más residencias, ampliar la cobertura y sumar funcionalidades que ayuden a las familias a encontrar opciones cada vez más alineadas a sus necesidades, simplificando un proceso que muchas veces resulta complejo y emocionalmente desafiante.

Abrazarte | Guido Marshall - Founder & CEO

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por CONTENT NOTICIAS