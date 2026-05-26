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ESPACIO NO EDITORIAL | 26-05-2026 08:37

El campo, más que una pasión, un estilo de vida

Paula Lorber muestra día a días que el amor por las tareas en sector agrícola ganadero no es patrimonio exclusivo de los hombres. Un amor que se ve reflejado a diario en sus redes.

El campo, más que una pasión, un estilo de vida | Foto:CONTENT NOTICIAS
El campo, más que una pasión, un estilo de vida | Foto:CONTENT NOTICIAS

Paula, ¿cómo comenzaste con tu actual actividad?
Mi sentimiento por el campo nació desde pequeña cuando visitaba a mis abuelos, junto a mis padres, quienes me inculcaron la pasión por el trabajo, el sacrificio y el amor por los animales. Además, acompañaba a mi papá a realizar sus distintas tareas en la época de siembra o cosecha, porque siempre amé ver y vivir cómo era llevar el pan de cada día a casa como él.
Mi abuelo criaba pollos, tenía vacas a las cuales ordeñábamos a mano, también ovejas y caballos. Les ayudaba a alimentarlos, a juntar leña y aunque mi ropa estaba siempre sucia, tuve una infancia feliz con una formación de valores muy importante.

¿Y entonces…?
Cuando tenía 18 años me fui a trabajar a un campo en Alemania.
Durante la pandemia mostraba mi día a día de forma genuina. A la gente le encantaba conocer la tecnología y maquinaria que tenían allí, además, les llamaba la atención ver a una mujer con distintas responsabilidades en el tambo y la agricultura.
Sin darme cuenta tenía muchos seguidores esperando mi contenido sobre la vida de campo en otros países. Mis viajes a otros campos siguieron y mis seguidores fieles también.

¿Qué ofrecés a través de las redes?
Información sobre cosas del campo. Herramientas, soluciones y consejos para las distintas adversidades que nos podemos encontrar en este sector. También publicito marcas/empresas de forma dinámica y auténtica.

El campo, más que una pasión, un estilo de vida

¿Cuáles son tus planes para este año?
Me proyecto en un mediano plazo, intentando inculcar valores y tradiciones que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo y la modernización.
Explicando situaciones de campo y la vida que se vivía en las épocas pasadas, donde no se necesitaba mucho para vivir una vida tranquila y feliz.

¿Cuál considerás que es diferencial al momento de comunicar?
Mi contenido es muy natural y personal. Muestro mi vida y mi trabajo sin ediciones ni guiones, y mi público ama eso. Ya que es real.

¿Harías algo de manera diferente?
Combatiría el miedo del principio, la vergüenza al qué dirán… y mostraría mucho más los trabajos que realicé en el sector agrícola ganadero para que así nadie dude de la capacidad de una mujer. Además de las distintas herramientas y tecnologías que hay en otros países, ya que recorrí varios lugares trabajando, como Alemania, Dinamarca, Dubai y Suiza.

Para finalizar: ¿estás con un proyecto?
Estoy trabajando mucho para terminar un centro de doma en un pueblo cercano a San Antonio De Areco, donde actualmente tenemos caballos en proceso de entrenamiento con el fin de que lleguen a jugar al Polo. Además quiero empezar a construir mi casa dentro de ese terreno y también poner en marcha el camión que compré cuando terminé de hacer mis viajes en el extranjero, un Mercedes Benz 1518 puro, para animales.

 

Paula Lorber
Mail: [email protected]
Cel.: +5492364260261.
Instagram: @paula_lorber
TikTok: PaulaLorber

 

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