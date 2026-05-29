El caballo como un espejo emocional inmediato

Agustina, ¿cómo comenzaste con tu actual actividad?

Cuando miro hacia atrás, siento que mi camino hacia el coaching con caballos empezó mucho antes de que lo supiera. Crecí en una familia vinculada al campo, aunque durante muchos años mi vida profesional tomó otro camino.

¿Y cómo fue que encontraste ese camino?

Mi primer acercamiento al desarrollo humano fue a través del coaching ontológico. Me formé, estudié y encontré herramientas muy valiosas, pero con el tiempo entendí que necesitaba ir más allá de la conversación. Buscaba una experiencia más vivencial, capaz de generar conciencia desde un lugar genuino, inmediato y profundamente humano.

¿Entonces…?

Fue entonces cuando descubrí el coaching con caballos. Llegó a mi vida a través de mi marido y desde el primer contacto entendí que había algo distinto en esa metodología. Decidí certificarme. Me impactó la sensibilidad del caballo, su capacidad de percibir emociones, tensiones, liderazgo, inseguridad y coherencia sin necesidad de palabras. Lo que más me moviliza de este trabajo es ver cómo, en muy poco tiempo, las personas logran tomar conciencia de cosas que quizás venían sosteniendo hace años.

¿Y así comenzaste a dedicarte de lleno, fue difícil?

Dar el paso hacia un proyecto independiente fue una decisión intuitiva, impulsada por la convicción de que este tipo de experiencias podían generar transformaciones reales en las personas. El hecho de contar con campo propio me permitió comenzar a desarrollar mis primeras experiencias en Maipú, provincia de Buenos Aires, y luego expandir la propuesta a Escobar, y al Hípico de San Isidro, acercando este trabajo a más personas.

¿Cómo llevás adelante la actividad y qué podés ofrecer?

Hoy acompaño procesos de coaching con caballos y constelaciones asistidas con caballos, tanto individuales como grupales. Trabajo especialmente en temas vinculados al liderazgo, la comunicación, la gestión emocional, la confianza y el desarrollo personal. Lo más valioso de este proceso es que el caballo funciona como un espejo emocional inmediato: responde al estado interno de la persona y permite que aparezcan, de manera muy clara, patrones, bloqueos y formas de vincularse que muchas veces pasan inadvertidas en otros espacios.

En un contexto donde las empresas enfrentan cada vez más desafíos, estas experiencias ofrecen una manera diferente y profundamente efectiva de trabajar el desarrollo de las personas.

¿Cuáles son tus planes en lo profesional para lo que resta del 2026?

Este año, mi foco está puesto en acompañar a líderes, empresarios y equipos de trabajo que buscan desarrollar una comunicación más consciente, liderazgo auténtico y vínculos más saludables dentro de las empresas.

Para finalizar: ¿una reflexión sobre el camino recorrido?

Siento que el coaching con caballos llegó a mi vida para unir dos mundos que siempre estuvieron presentes en mí: el campo y el desarrollo humano. Y hoy, transformar esa conexión en experiencias de aprendizaje y crecimiento para otros, es también una forma de honrar mi propia historia.

Agustina Zubiarrain

Instagram: @agustina.zubiarrain

Contacto: 11 5132 1510

Mail: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS