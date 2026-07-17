Amuyen de Cuyen: la historia detrás del primer alfajor de Plottier

Contamos un poco acerca de vos y cómo comenzaste a vender tus primeros alfajores

Soy Salomé Mounho Careaga, Chef Internacional y fundadora de Amuyen de Cuyen, que significa «camino de luna» en lengua mapuche. Orgullosamente, soy la pionera en abrir la primera fábrica de alfajores en Plottier, provincia de Neuquén.

Mi historia comenzó en febrero de 2017. Ante la falta de oportunidades laborales en mi ciudad, decidí crear mi propio camino como joven emprendedora. Las primeras pruebas nacieron en la cocina familiar de mis padres. Tras el visto bueno de familiares, amigos y vecinos, di el salto hacia la profesionalización. Creé una receta y fórmula propia que perfeccionamos de forma constante. Iniciamos con dulce de leche, frambuesa, frutos rojos, manzana y un ingrediente clave de nuestra cultura: el piñón mapuche. Luego sumamos durazno, ciruela y mora. Comencé vendiendo cara a cara en pasillos de hospitales, colectivos y en la calle.

Al principio, vendía los alfajores en los pasillos de los hospitales, en colectivos y en la calle. De a poco, me fueron llamando de distintas ferias de mi ciudad y de otras localidades de mi provincia.

¿Cómo lograste montar una fábrica?

Hace más de 25 años que soy gastronómica, soy Chef Internacional y, trabajé en el exterior. Durante esos años, pudimos con mi familia construir la estructura de lo que hoy es la fábrica de 84 metros cuadrados. Hoy contamos con un establecimiento con Registro Nacional de Elaboración y Registro Nacional de los Productos, el cual está dividido en cuatro sectores:

- Un salón de ventas y exhibición.

- Una sala de elaboración, donde tenemos una máquina bañadora, dosificadora y envasadora de cajas.

- Un salón donde está la reciente máquina Flow Pack, que es una envasadora de alfajores por

unidad, donde pudimos realizar nuestro nuevo packaging individual de todos los sabores.

- Una sala de cambiado de personal y baño.

¿Qué productos ofrecen y cuál es el alcance actual de la empresa?

En Amuyen de Cuyen nos especializamos en la elaboración y comercialización de alfajores. Comenzamos con una producción 100% artesanal y, tras más de nueve años de trayectoria y aprendizaje, logramos dar el salto hacia una escala industrial sin perder nuestra esencia.

Somos proveedores oficiales de los supermercados Cooperativa Obrera de Neuquén y Plottier. También abastecemos a kioscos, dietéticas, almacenes regionales y otros supermercados. Y contamos con nuestra propia tienda virtual para llegar directamente al consumidor.

Hoy consolidamos una sólida red de distribución y un gran equipo de trabajo, que llevó tiempo formar: tres personas en elaboración. Francisco: en redes sociales y diseño, Adrián Solís: en Administración, Marcia: como Directora técnica. Carlos: en logística y distribución, y Fabio: en la tienda virtual.

.¿Cómo se proyectan a mediano plazo?

A mediano plazo, aspiro a poder tener mi propio local de ventas en la zona céntrica de mi ciudad, con cafetería y venta con exhibición de alfajores, chocolates y productos regionales.

A largo plazo, me proyecto vendiendo franquicias; me gustaría que pueda ser en Neuquén Capital, ya que esta es una provincia muy pujante y de alto crecimiento. Aspiro a que la persona interesada en comprar nuestra franquicia sepa de negocios y aporte al crecimiento junto a mi empresa.

¿Qué diferencia a Amuyen de Cuyen?

Mi producto comenzó siendo artesanal y lo vendíamos en ferias; teníamos una producción muy chica. Con los años crecimos y fuimos mejorando tanto los puntos de venta como la calidad del producto. Hemos perfeccionado nuestros alfajores de frutas y elaboramos con productos locales.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Haría un proceso de packaging diferente porque eso acelera el proceso de venta, y las empresas crecen por la cantidad de ventas y por cómo manejan el servicio al cliente. También me animaría a solicitar un préstamo para abrir mi propio local de ventas en la zona más céntrica de mi ciudad.

Amuyen de Cuyen

IG: @amuyendecuyen

por CONTENT CARAS LIKE