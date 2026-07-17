Fernando Lupo: más de 20 años protegiendo familias y proyectos

¿Cómo decidiste ingresar al mundo de los seguros?

Mis inicios en la profesión surgieron a partir de un cambio radical de actividad. En ese momento me estaba formando como preparador físico, una persona me invitó a conocer el mundo de los seguros y descubrí una nueva vocación.

Me motivó la posibilidad de desarrollarme en una profesión completamente diferente, con grandes desafíos y sin límites de crecimiento. Encontré en esta actividad la oportunidad de construir mi propio negocio, ser un profesional independiente y acompañar a las personas en decisiones importantes para su futuro.

¿De qué manera acompañás a tus clientes?

Me especializo en planificación financiera y asesoramiento integral en seguros, acompañando a personas, profesionales y empresas en la protección de sus seres queridos, sus familias y su patrimonio.

A lo largo de estos más de 20 años de trayectoria comprendí la importancia de contar con un Productor Asesor de Seguros, con el mismo nivel de confianza y profesionalismo que se busca en otros especialistas fundamentales, como un abogado o un contador, para cuidar y planificar el patrimonio.

Mi objetivo es brindar soluciones personalizadas que permitan a mis clientes tomar decisiones con mayor tranquilidad y previsión, protegiendo lo construido y planificando nuevos proyectos.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Hace muchos años que tengo la convicción de que es en esta profesión en la que voy a desarrollarme hasta mi retiro. Mi propósito es seguir aportando valor a mis clientes, brindándoles herramientas que les permitan tener la tranquilidad de saber que lo que lograron está protegido y que cuentan con un asesoramiento profesional para enfrentar nuevos desafíos.

Continuaré acompañándolos en la búsqueda de soluciones que respondan a sus necesidades, ayuden a cumplir sus objetivos y les permitan concretar sus sueños y proyectos futuros.

Fernando Lupo | Productor Asesor de Seguros

Matrícula S.S.N. Nº 65767

Oficina: 5032-9500

Celular: 155-308-5876

https://youtu.be/E32mduPHg-8

por CONTENT NOTICIAS