Vivir entre plantas: la ciencia que está rediseñando nuestros hogares y oficinas

Por Arq. Daniela Torres Rojas

En 1984, el investigador Roger Ulrich publicó en la revista Science un hallazgo que cambiaría para siempre la forma de pensar el diseño de los espacios de salud: pacientes internados después de una cirugía que tenían vista a árboles desde su habitación se recuperaban más rápido, necesitaban menos analgésicos y presentaban menos complicaciones que aquellos cuya ventana daba a una pared de ladrillos. No era una percepción subjetiva. Era biología.

Cuatro décadas después, ese hallazgo se convirtió en la base científica de una de las corrientes más fuertes del diseño contemporáneo: la biofilia, término acuñado por el biólogo Edward O. Wilson para describir la afiliación genuina que sentimos los seres humanos hacia la naturaleza, producto de millones de años de evolución en contacto directo con ella.

Una tendencia que crece en todo el mundo

El diseño biofílico se consolida en 2026 como una de las corrientes dominantes tanto en arquitectura residencial como corporativa. Según datos del World Green Building Council, incorporar plantas, paneles verdes y luz natural aumenta la concentración y reduce el estrés en los espacios donde se aplica. En el ámbito laboral, distintos relevamientos del sector señalan que las personas que trabajan rodeadas de vegetación reportan hasta un 15% más de bienestar que quienes lo hacen en ambientes sin elementos naturales.

"No se trata de decorar con plantas, sino de diseñar ecosistemas regenerativos que acompañen a las personas que habitan el espacio."



Por qué funciona: la explicación neurocientífica

El cerebro humano no distingue del todo entre una amenaza real y un entorno hostil. Los espacios sin luz natural, sin texturas orgánicas y sin referencias vivas mantienen al sistema nervioso en un estado leve de alerta sostenida. La exposición a elementos naturales —luz, agua, vegetación, materiales como la madera o la piedra— actúa en sentido contrario: regula el cortisol, favorece la atención sostenida y mejora la calidad del descanso.

Sus beneficios son concretos: menos estrés, mejor concentración y ritmos circadianos más regulados. La naturaleza no es un lujo; es una necesidad biológica.

No hace falta una obra mayor

Uno de los mitos más frecuentes es pensar que aplicar diseño biofílico requiere una reforma estructural. No es así. Intervenir un espacio desde esta mirada puede empezar con decisiones simples: liberar el paso de luz natural, incorporar plantas con baja demanda de mantenimiento, sumar materiales naturales en lugar de sintéticos, o reorganizar el mobiliario para generar una conexión visual con el exterior.

El espacio también hace preguntas

Desde el coaching, sabemos que el entorno no es un telón de fondo neutral. Es un interlocutor silencioso. Cada espacio que habitamos nos dice algo sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos, qué creemos merecer, qué tipo de vida consideramos posible. Cuando una persona decide incorporar luz, verde y materiales vivos en su hogar u oficina, no solo está mejorando su bienestar físico: está eligiendo un entorno que la sostenga, que la invite a expandirse en lugar de contraerse.

Esa elección, aparentemente pequeña, es en el fondo una declaración de identidad. Y ahí, en esa intersección entre el espacio y quien lo habita, es donde el diseño se convierte en transformación.

DATOS CLAVE

— El término biofilia fue acuñado por el biólogo Edward O. Wilson en la década de 1980.

— El estudio pionero de Roger Ulrich (Science, 1984) demostró científicamente el impacto de la naturaleza en la recuperación de pacientes.

— Trabajar en entornos con presencia de naturaleza puede aumentar el bienestar percibido hasta en un 15%.

— Para 2026, el diseño biofílico se proyecta como estándar, no como tendencia pasajera, tanto en hogares como en oficinas.

SOBRE LA AUTORA

Daniela Torres Rojas

Neuroarquitecta y Coach Ontológica en formación · Escuela de Coaching Ontológico Americano (ECOA) · Fundadora de Arquitecta del Bienestar

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