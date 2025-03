El mundo cripto y sus impuestos

Como hemos hablado en otro artículo de esta editorial, recomendamos a las PYMES evaluar la posibilidad de invertir en mercados financieros. Uno que está en auge es el de las criptomonedas, que son un tipo de moneda digital en la cual no hay intermediarios; no necesitan ser controladas por un banco oficial y el contacto es persona a persona. Atrás de cada moneda existe un proyecto que apuesta al desarrollo, al futuro y a la evolución de la tecnología para satisfacer necesidades humanas.

En este artículo en particular, queremos dejar a los lectores información acerca de qué costos impositivos deberían afrontar, en caso de incursionar en este mundo.

Las criptomonedas tributan el impuesto a las ganancias. Para quienes no operan bajo el régimen de una empresa, la alícuota es del 5% sobre la diferencia del precio de venta menos el costo de adquisición si la transacción se realiza en pesos o del 15% en moneda extranjera.

Para las empresas se gravan a la tasa progresiva establecida en la ley, que varía según las ganancias netas acumuladas en el período fiscal.

Si al vender criptomonedas se genera una pérdida (quebranto), esta podrá compensarse únicamente con futuras ganancias obtenidas por el mismo tipo de operación, es decir, con la venta de otros cripto activos.

Para personas no constituidas como empresas, si el precio de Bitcoin sube mientras está en tu billetera, no deberás pagar impuesto a las ganancias, a no ser que lo vendas.

Por el contrario, para las empresas, los cambios de cotización están sujetos a impuestos, gravándose bajo la escala progresiva del artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias.

¿Qué pasa en bienes personales?

Tampoco se gravan las diferencias de cotización, sino por su costo de adquisición, incrementado de corresponder, al 31/12 de cada año.

¿Qué ocurre con el IVA?

La venta propia de cripto activos no tributa, pero la prestación del servicio de intermediación en la compraventa por el cual se cobre una comisión, sí se encuentra alcanzada.

Desde IB estudio contable creemos que la mejor forma de administrar el dinero sobrante de tu negocio es diversificando la cartera de inversión, pero te recordamos que es responsabilidad de cada persona ser consciente y evaluar el riesgo que conlleva.

Te recomendamos que indagues en este tema ya que las criptomonedas son parte del futuro económico y vinieron para quedarse.

Ignacio Bárcena

Wp: 11-58885350

IG: @ib_estudio_contable

por CEDOC