LCE Sidereal. Nueva Tecnología LED para Cultivos y Horticultura: LCE Sidereal se Presenta en el Mercado Sudamericano

Los recientes cortes de luz en Argentina, como el que afectó a más de 600,000 usuarios en Buenos Aires el 5 de marzo de 2025, resaltan la necesidad de soluciones energéticas confiables. En LC Empresas, nos especializamos en ofrecer alternativas sustentables para garantizar el suministro eléctrico continuo.

Generador solar – Inversor Todo en Uno

Presentamos el inversor híbrido monofásico, trifásico All in one de 10,000W, una solución integral que combina inversor, cargador y controlador MPPT en una sola unidad. Este equipo permite la integración eficiente de sistemas solares, asegurando un suministro eléctrico constante incluso durante interrupciones en la red. Su diseño compacto, fácil instalación y apilable lo convierten en una opción ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. También es una solución confiable para laboratorios y centros de investigación que requieren estabilidad energética. Además, cuenta con un control sencillo mediante pantalla táctil, PC o celular vía WiFi.

Este inversor puede adquirirse en hasta 32 cuotas con Banco Macro, facilitando su acceso a empresas, hogares y o el medio crediticio que usted prefiera.

Tráiler Solar Multifuncional

Nuestro tráiler equipado con paneles solares, iluminación Led + Bomba de agua 24V es una solución móvil y versátil. Brinda el equipamiento necesario en lugares donde no hay acceso a la red eléctrica. Su uso es ideal para zonas rurales, obras en construcción, eventos al aire libre y situaciones de emergencia, brindando una fuente de energía limpia y sostenible.

Nuestra experiencia en energía solar

En LC Empresas, nos especializamos en soluciones energéticas sustentables adaptadas a diversas necesidades. Diseñamos e instalamos sistemas fotovoltaicos para residencias, industrias y espacios públicos. Un ejemplo de nuestro compromiso con la innovación es la instalación de parking solares, donde combinados implementamos una estructura capaz de generar energía renovable y proporcionar sombra a los vehículos estacionados.

Nuestros inversores y tráilers solares reflejan nuestro compromiso con soluciones eficientes y ecológicas, ayudando a empresas y particulares a reducir su dependencia de la red eléctrica y contribuir al cuidado del medioambiente.

Para más información, visite nuestro sitio web: lcempresas.com.ar, Teléfono: 3417 45-8550