El nuevo ícono de Punta del Este: Signature at the sea, por Marcio Kogan

Frente al mar, en la Parada 31 de La Brava de Punta del Este, Grupo Upgrade presenta un proyecto arquitectónico único y con identidad. Signature at the sea.

Con su finalización prevista para mediados de 2025, el proyecto se integra al entorno natural con una arquitectura versátil y dinámica, de la mano del estilo contemporáneo y rupturista de Marcio Kogan. En sus residencias que van desde los 265 a los 685 metros cuadrados nada es casual. Signature at the sea enfatiza la simplicidad formal en las fuertes relaciones entre el interior y el entorno, el uso de volúmenes puros, la funcionalidad y un gran confort climático, además de la utilización de materias primas como madera, hormigón y piedra, con extrema atención en cada detalle.

Arquitectura + arte

Referente de la arquitectura brasileña contemporánea –así lo estimó el crítico de The New York Times Paul Goldberger en 2013-, durante el inicio de su carrera, Kogan dividió su tiempo entre cine y arquitectura junto a Isay Weinfeld. En 1988, el dúo produjo un largometraje llamado Fuego y pasión y, entre 1995 y 2004, realizó cinco exposiciones sobre arquitectura y humor. Kogan cuenta en su haber con más de 250 distinciones tanto nacionales e internacionales tales como la Bienal de Arquitectura de São Paulo, WAF, Architectural Review, Dedalo Minosse, Record House, LEAF, D&AD, Spark, Barbara Cappochin, Iconic, AZ, Bienal Iberoamericana, Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, Wallpaper Design Award y Prix Versailles, entre otros.

La pregunta es cuánto del estilo de MK hay en Signature. Y podría responderse que el proyecto es 100% Marcio Kogan, quien, junto a las Arquitectas Samanta Cafardo y Diana Radomysler, idearon y cuidaron cada detalle del interiorismo y paisajismo, generando ambientes únicos para disfrutar y relajarte.

En sus dos torres, las 18 residencias, se abren hacia amplias terrazas diseñadas a partir de materiales cálidos, fusionándose con el paisaje de manera perfecta. Signature at the sea complementa su propuesta con 3 penthouses y 4 casas con piscinas privadas invitan a vivir la naturaleza, sin salir del hogar.

Las amenities también expresan el estilo del paulista: un gimnasio de última generación con salas de yoga y meditación rodeado de áreas verdes exteriores para entrenar en contacto con la naturaleza; un lounge pensado para para invitar amigos y agasajarlos con una cena gourmet. Un spa con baños de vapor, sauna, salas de masaje e hidromasajes; dos piscinas para disfrutar todo el año y un shop pensado para resolver cualquier necesidad completan la propuesta de prestaciones del proyecto desarrollado por Grupo Upgrade

El proyecto cuenta con una Unidad Modelo para visitar, con interiorismo diseñado también por Studio MK27 que invita a vivir una experiencia única.

Signature at the sea lleva efectivamente una firma: es la de Marcio Kogan, quien rubricó esta iniciativa que diversifica la oferta de Punta y que por diseño, ubicación y servicios está destinada a ser un nuevo ícono de la ciudad esteña.

Info en www.grupoupgrade.com | +598 94374608

por CEDOC