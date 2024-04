Klaudio Garma: Navegando el Arte

Técnicas y Desafíos

Klaudio comenzó su travesía artística utilizando óleos, pero las necesidades logísticas lo llevaron a cambiar de rumbo. El secado y el transporte desde el buque hasta la bodega del avión requerían una solución más ágil, y así los acrílicos se convirtieron en su compañero de viaje. Pero Klaudio no se detiene ahí. Sus dedos y trapos se suman al baile, creando acabados sucios, desgastados e iluminados, despojados de prolijidad y exactitud. No solo se siente motivado por la pintura de caballete, sino también por la intervención de objetos. Materiales diversos y formas intrigantes inspiran su creatividad, y así nace el informalismo en su obra. A veces, sus lienzos son la base para reimprimir en objetos, sintetizando y adaptando según el contexto. Incluso las paredes, puertas y ventanas no están a salvo de sus intervenciones. El desafío constante es escapar de la zona de confort, un mar embravecido que Klaudio navega con valentía. Investigando artistas, explorando técnicas y sumergiéndose en muestras de expresiones artísticas, su brújula siempre apunta hacia la exploración.

Inspiración y Estilo

Desde su infancia, Klaudio sintió la llamada de la pintura. Pero fue un encuentro casual en un buque lo que cambió su rumbo. Un set de pinturas pertenecientes a otro tripulante lo atrapó, y así comenzó su diálogo directo con el color y las formas abstractas. Kandinsky se convirtió en su faro, y Klaudio abandonó las figuras para sumergirse en la abstracción. En alta mar, sus obras reflejaban la soledad del marino, las olas danzantes y la inmensidad del océano. Un puente se tendía entre su mundo y el bullicio de las ciudades. La pintura, para él, es sinónimo de libertad, un contraste con los largos meses de encierro en el buque. Y tras viajes al Norte Argentino, Colombia y Perú, su paleta estalló en colores, fusionando influencias precolombinas con su propio lenguaje artístico.

El Espacio Sagrado

El taller de Klaudio es un universo en constante cambio. Desde camarotes hasta el puente del buque, y cuando el clima lo permite, las zonas exteriores se convierten en su lienzo. Pero su taller personal es su refugio. Allí, se sienta, se nutre de ideas e imágenes, y da vida a su visión. No es solo un lugar físico, sino un espacio de búsqueda, trabajo e imaginación, siempre acompañado de música.

Próximas Travesías

En esta etapa más sosegada de su vida, Klaudio se propone seguir expandiendo sus horizontes como artista pintor. Siguiendo las palabras de Luis Felipe Noé, busca exponer con mayor frecuencia y compartir sus obras de maneras nuevas y audaces.

Klaudio Garma, el navegante del arte, sigue trazando su ruta en el vasto mar de la creatividad.

Fotos: Garma

DATOS DE CONTACTO:

Instagram: klaudiogarma.art

Web: www.klaudiogarma.com

por CEDOC