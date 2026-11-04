Nicolás González: la importancia de evaluar una propiedad antes de comprarla

Nicolás González es arquitecto y especialista en inspección y diagnóstico de propiedades, una actividad que combina su experiencia en construcción con sus conocimientos del mercado inmobiliario. Su propuesta busca acompañar a quienes están por adquirir un inmueble, brindándoles información técnica sobre su estado antes de concretar la operación.

Su recorrido profesional comenzó al finalizar el colegio secundario, cuando empezó a trabajar como contratista eléctrico mientras estudiaba Arquitectura en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). En 2009 inició su actividad como arquitecto independiente, principalmente en proyectos de remodelación y restauración, al tiempo que incursionaba en el sector inmobiliario.

Con los años, identificó la posibilidad de integrar ambas áreas en un servicio especializado, orientado a detectar problemas constructivos y evaluar las condiciones de una propiedad antes de su compra.

Inspección de propiedades: prevenir problemas antes de comprar

Uno de los principales diferenciales de su trabajo es la capacidad de interpretar las señales que presenta una construcción. Su experiencia le permite analizar el origen de determinadas fallas y comprender cómo evolucionaron a lo largo de la vida útil del inmueble.

A su vez, su conocimiento del mercado inmobiliario le permite reconocer las necesidades de quienes buscan una vivienda que se ajuste a sus expectativas, ubicación y presupuesto.

En ese proceso, algunos aspectos técnicos pueden quedar en segundo plano, especialmente cuando las opciones disponibles son limitadas. Sin embargo, los problemas que no se detectan a tiempo pueden representar gastos importantes y dificultades futuras.

Por eso, Nicolas destaca la importancia de incorporar una evaluación profesional durante el proceso de compra, en lugar de recurrir al asesoramiento técnico únicamente cuando aparece un inconveniente.

Tecnología y diagnóstico preventivo en el sector inmobiliario

Uno de los principales desafíos de su actividad es generar conciencia sobre el valor de la inspección técnica preventiva de inmuebles. Evaluar una propiedad antes de adquirirla permite conocer mejor sus condiciones y anticiparse a posibles reparaciones.

De cara al futuro, el arquitecto busca continuar perfeccionando sus métodos de diagnóstico mediante nuevas tecnologías que permiten obtener información sobre el estado de las construcciones a través de procedimientos no invasivos.

Su objetivo es contribuir a que la evaluación técnica previa se convierta en una práctica cada vez más habitual en la compra de viviendas, promoviendo decisiones respaldadas por información profesional.



Teléfono: 011 63632222

Mail: [email protected]

Instagram: @Nicolas.gonzalez.arq

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