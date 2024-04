Romina Graziani: Una artista que pinta con el alma

Romina Graziani una artista que se define como emocional y sensible. Su obra es un reflejo de su vida, sus desafíos, sus pasiones y de sus sueños. Su estilo es abstracto, con algo figurativo, pero siempre lúdico y espontáneo.

Desde chica le gustó la pintura, la imagen, las texturas, las manualidades. Su familia materna vive relacionada al arte, sobre todo al arte musical. “El arte estuvo en mi vida siempre”.

Estudió diseño gráfico por gusto y pasión, se formó ocho años en el taller Arteando de la profesora en Bellas Artes Roxana Díaz Hamwee. Su pasión creció después del nacimiento de su primer hijo, y la ayudó a navegar los desafíos que la vida le presentaba. “Allí el arte fue la herramienta que encontré como resguardo, mi cable a tierra, y lo que me hacía conectar con lo que me hace bien. A mí el arte me salvó, además de ser un medio de expresión se transformó en un medio terapéutico para seguir adelante”, afirma.

Durante algunos años dio clases a niños. “Aprendí más de ellos de lo que esperaba, descubrí la libertad, el juego, la inocencia del niño ante la creación”, cuenta.

Su obra es el resultado de un proceso íntimo y personal “La textura y el material son importantes en la obra, las texturas visuales no se dividen de la sensación perceptiva. Mientras pinto yo estoy dentro del cuadro, soy parte del material y creo que eso genera la fuerza de mi trabajo”, explica.

“Lo más importante es ser fiel a las sensaciones, ideas, valores y creencias, porque también en el arte es donde se expresa el inconsciente”, reflexiona.

Romina confiesa que le costó mucho ponerle un valor económico, algo común entre los artistas, hay obras que no quiso vender por mucho tiempo.

Su próximo proyecto será expandirse a través de una galería de arte con sede física en Miami y una sede virtual. Dar visibilidad a los talentos artísticos en Argentina y Latinoamérica y permitir que su arte impacte a un público mayor. Convencida que tenemos grandes artistas que no están teniendo la oportunidad de mostrarse al mundo.

Romina Graziani es una artista quese inspira en sus emociones y busca transmitir su pasión por el color, la textura y el material.Su estilo es agresivo, sutil, amable, gentil, variado, abstracto, con algo figurativo, siempre lúdico y espontáneo. Su herramienta principal es el color, que le permite comunicar sus sensaciones y conectar con el espectador.

Instagram @rominagraziani

www.rominagraziani.com

por CEDOC