Impulsando el Bienestar: Psicología Transformadora por la Lic. Paola Aquino

¿Qué te motivó a convertirte en psicóloga y cuáles son tus principales áreas de interés dentro de la psicología?

Lo que me motivó a ser psicóloga fue, creo al principio, una cuestión de autoconocimiento, ya que necesitaba tener "respuestas" frente a algunas cuestiones de la vida misma. Luego, al pasar el tiempo, se fue generando este interés muy marcado para ayudar a las personas. Como una especie de misión mesiánica, pero quería tratar de transformar la vida de esas personas. Con respecto a mis áreas de interés, mientras era estudiante, no me veía ni por casualidad en la docencia, por ejemplo, y hoy lo soy, o me costaba mucho en la clínica. Me interesaba mucho la parte forense, pero cuando terminé la carrera me di cuenta de que no era lo mío. Realicé varios cursos de pericia, de hecho hago algunas de parte, pero no es lo que me fascina. Me gusta trabajar mucho con la autoestima y en las diferentes variables que esta trae consigo. Me especialicé en TCC, en psicología positiva y ACT (aceptación y compromiso). Actualmente, estoy haciendo un curso de posgrado en Fundación Favaloro de mindfulness, pero me considero una persona muy abierta a adquirir conocimiento que brinde herramientas a mis pacientes.

¿Podrías compartir con el público de NOTICIAS algún momento significativo en tu carrera como psicóloga que haya influenciado tu enfoque o práctica?

Creo que hay dos muy importantes. El primero tiene que ver con darme cuenta de lo feliz que me pone que mis pacientes hagan cambios significativos en su proceso terapéutico y que, por supuesto, haya una alianza terapéutica importante para que esto suceda. Lo otro es la creación de mi oráculo de autoestima.

¿Qué enfoque utilizas en tu práctica y por qué?

Me gusta mucho el enfoque integrativo, pero lo que más práctico son terapias basadas en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, psicología positiva, mindfulness, ACT, DBT, y todo lo que tenga que ver con un estudio científico, y que la ciencia corrobore, para poder dar herramientas eficaces a las personas.

¿Cuál crees que es el papel del psicólogo en la sociedad actual y cómo te aseguras de cumplir ese rol con tus pacientes?

El papel del psicólogo en la sociedad actual es FUNDAMENTAL, como el de un médico. En los tiempos que corren y por los contextos que vivimos, se debe dar la importancia que tiene. Lo experimentamos en la pandemia, por ejemplo, cuando las personas se dieron cuenta de que no hay salud sin salud mental. Nosotros somos un todo, por ende debemos dar recursos en todos los aspectos de nuestra vida, y mayormente en la parte emocional. Lamentablemente, tenemos una ley de salud mental que está buenísima pero que no termina cumpliéndose como corresponde, y no es cierto que todas las personas del territorio argentino puedan acceder a este servicio. Por eso es que siempre busco espacios donde las personas puedan trabajar desde la psicoeducación.

¿Hay algún mensaje o idea clave que te gustaría compartir con aquellos que buscan comprender mejor el papel de la psicología en sus vidas?

El camino del autoconocimiento es la clave para poder conocerse, y creo y afirmo que la mejor forma es a través de un proceso terapéutico. El cuestionarse, el darse cuenta, el trabajar los padecimientos humanos con un profesional de la salud que ayude a desasnarse esas variables, me parece súper importante. Obviamente que siempre hay un proceso, no es de un día para otro.

¿Qué te llevó a desarrollar el método "Oráculo de Autoestima" y qué lo hace único en comparación con otras prácticas de autoestima?

En el 2022, estaba pasando por momentos personales difíciles y decidí experimentar cosas que antes no había hecho, y fui a un retiro de meditación y Yoga. Me pareció una buena alternativa para callar las voces internas y que además de la terapia me iba a ayudar a estar mejor. Fue ahí que hicimos una actividad que requería de unos oráculos, yo en ese momento no sabía ni qué era, y empecé a investigar y un oráculo es una respuesta dada por dios o deidad a una pregunta personal, generalmente al futuro. Y fue ahí cuando me dije ¿por qué no utilizar mi saber desde la psicoeducación y complementarlo con afirmaciones positivas de amor propio, donde las personas saquen una carta y que a su vez, según el número que toque, vayan a la actividad pertinente? Además de haber mandalas para pintar. Así fue como nació. Lo que lo hace único es justamente el trabajo que tiene detrás, que tiene que ver con mi propia historia personal, y porque nadie se salva en esta vida de la falta de autoestima. La experiencia vivida, el empatizar y entender que todos estuvimos en ese mismo barco es lo que lo hace único.

¿Cómo definirías la autoestima y cuál es su importancia en la vida cotidiana y el bienestar emocional?

La autoestima se refiere a la valoración y percepción que una persona tiene de sí misma. Implica cómo se ve a sí misma, qué tan capaz se considera y cuánto valora su propio ser. La autoestima puede ser alta o baja, dependiendo de la confianza y el respeto que alguien tenga hacia sí mismo. La importancia de la autoestima en la vida cotidiana y el bienestar emocional es considerable. En resumen, la autoestima juega un papel crucial en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Cultivar una autoestima saludable es fundamental para el bienestar emocional y una vida satisfactoria.

¿Podrías explicar cómo funciona el proceso de tus talleres y cómo se integra el "Oráculo de Autoestima" en ellos?

Amo hacer talleres porque veo cómo en cada grupo se van dando diferentes dinámicas y que a su vez, cada uno se lleva una experiencia muy vivida, y se da cuenta de que comparten cosas similares. Amo psicoeducar, por lo que el oráculo viene a complementar esto que tiene que ver con mi trabajo con el amor propio y la autoestima.

¿Cuáles son los principales objetivos que esperas que tus pacientes logren al participar en tus talleres?

Primero que se lleven una experiencia inolvidable, que tengan las herramientas necesarias para trabajar en su amor propio y autoestima, y que siempre quieran volver a aprender el trabajo de ponerse en primer lugar eligiendo volver a mis talleres.

¿Qué tipo de actividades o ejercicios realizan los participantes durante tus talleres para mejorar su autoestima?

Primero lo que hago es, como decía, trabajar con psicoeducación. Doy una especie de clase donde cuento los principales conceptos desde lo teórico, desde lo evidenciable. Después, dependiendo del tipo de taller, se trabaja con role play, con tareas que hacen ahí mismo, con trabajo grupal, con experiencias propias. También utilizo la meditación y las afirmaciones.

Datos de Contacto:

Instagram: @tallerespsico_

Whatsapp: 1165486690

por CEDOC