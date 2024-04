4 claves que toda pyme debe tener en cuenta

A continuación, te compartimos 4 claves que aconsejamos a todas las empresas pymes con las que trabajamos.

1 - “Pagá” un sueldo fijo a los dueños y fundadores.

Frecuentemente, nos encontramos con empresas que, dependiendo de su tamaño y etapa de vida, optan por no otorgar un sueldo a sus propietarios con el objetivo de reinvertir esos fondos en la empresa y eventualmente distribuir dividendos. También observamos que algunos emprendedores más recientes eligen no recibir un salario porque encuentran satisfacción en el desarrollo de su emprendimiento.

Estamos convencidos de que deben abonarse un sueldo, aunque no se pague efectivamente, pero sí se debe devengar y contabilizar el mismo como una deuda de la empresa con un empleado. Entre los fundamentos más importantes, podemos mencionar:

Costo de oportunidad de la persona: ¿qué haría si no tuviera su propio negocio?

Correcto costeo de los productos o servicios ofrecidos: si tengo tres personas en el mismo puesto que los dueños, ¿qué costo asigno a los bienes o servicios en los que éstos trabajaron?

Observar las ganancias reales de la compañía: si el/la fundador/a no pudiera trabajar más en la compañía, ¿se sostendría la misma?)

2 - Diferenciar entre devengado y percibido.

Es crucial diferenciar entre lo ganado y lo cobrado, como así también entre lo gastado, invertido o perdido, y lo efectivamente pagado. De estos conceptos surgen las diferencias entre un Estado de Resultados y un Flujo de Fondos o cash flow.

Generalmente, observamos que los empresarios llevan un flujo de caja debido a la necesidad imperiosa de “saber” qué resta cobrar o pagar y cuánto dinero “les queda”. Aquí radica el principal problema que encontramos, ya que en ocasiones se distribuyen gastos aún no abonados (el ejemplo más común con que nos encontramos últimamente es el hecho de que algunas empresas no tienen en cuenta los impuestos diferidos), incluso muchas veces no se toman las decisiones correctas de inversión para crecimiento al no tener en cuenta los resultados generados, por el hecho de no haberlos aún cobrado, cuestión que puede dejar pasar oportunidades.

3 - El contador de Estudio Contable clásico puede no saber de todos los temas que necesita tu empresa.

Si tu empresa paga por un servicio de asesoría impositiva clásica para cumplir con las obligaciones fiscales, contables y laborales básicas, no esperes que el profesional pueda, incluso que esté capacitado para, asesorarte en finanzas, inversiones, derecho, criptomonedas, compañías en el exterior, entre otros temas.



4- No te dejes llevar por fórmulas mágicas y respuestas comunes.

Es importante evitar esto, y en su lugar, buscar soluciones adaptadas a las necesidades y circunstancias específicas de cada empresa. Lo que funciona para una pyme puede no ser adecuado para otra, y la estrategia oportuna puede variar según el momento en que se analice, tanto de la empresa como el de su entorno.

