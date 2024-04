"De Novel a experto, te ayudamos a transitar el camino perfecto"

Estamos muy contentos, de haber cerrado el cupo de inscripciones del primer curso on-line intensivo para Abogados Noveles, que recién se inician en nuestra profesión, partiendo de que ya estuvimos ahí, para que el comienzo profesional de nuestros queridos colegas, sea exitoso, y ello mediante nuestro acompañamiento con seminarios on-line, que incluyen Mentorías y consultorías de acompañamiento personalizadas. Y ya estamos programando el próximo, que además cuentan con Certificación Oficial. Y ello a cargo y con la participación de profesionales invitados, de dilatada trayectoria y experiencia.

En mi primer materia en la Facultad, Derecho Civil, el Profesor nos dijo: “La verdad ustedes son privilegiados, porque cuando salgan de acá con su título DE Abogados, al día siguiente podrían sin más, presentarse mediante un Recurso extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Y a lo que era en realidad un comentario irónico y crítico de nuestro profesor, sobre la habilitación profesional inmediata para ejercer al recibirnos, había que sumarle, la casi escasa preparación en la carrera de Derecho al menos, de contenidos, casos, prácticas y soportes procesales, para saber, entre otras cosas, “como se debe ejercer sin perecer en el intento”, para poder algún día siquiera, llegar realmente a presentar ese Recurso Extraordinario Federal.

Porque ese es precisamente el nombre de nuestro curso on-line para Abogados noveles, y cuyos detalles y características, surgen de nuestra propia página: https://academiakoruliderazgo.com/abogados-noveles/ que los invitamos a visitar.

Sucede que al salir de la Facultad, en mi caso hace ya 25 años, con un título en una mano y una constitución en la otra a llevarnos el mundo por delante, la realidad nos atropella con la más cruda realidad, generándonos una angustia existencial apabullante. ¿Cómo no imaginé que yo no estaba preparado para esto? ¿Habré perdido 6 años de mi vida para nada?, ¿Lograré poder entender, trabajar y vivir de la carrera que me acabo de recibir? O ¿Podre ser Abogado?”

Y ello sin tener en cuenta el flaco favor que nos hacen Abogados Seniors, Jueces, funcionarios judiciales o titulares de estudio, que se deleitan habitualmente, en marcar su superioridad con el destrato y la presión sobre los jóvenes o noveles colegas, junto con los altos niveles de explotación que existen en nuestra profesión.

Salvo raras excepciones, al empezar a intentar ejercer nuestra profesión no sabemos desde como atender a un cliente, interpretar de que trata su causa, hasta como redactar una demanda; desde cómo interpretar un despacho (cualquiera sea) de un juez o tribunal (sin pensar que nos está retando o pensando que somos inútiles) hasta que significa dejar nota en el expediente; desde cómo actuar y que se dice en una audiencia (sea del carácter que sea y sin que nuestro cliente descubra nuestro pánico) hasta como redactar un primer telegrama de despido, o redactar una Carta Documento para constituir en Mora, o simplemente contestarla, para que después sean válidas las mismas y su contenido, en la instancia judicial, o por ejemplo, como analizar o redactar un contrato, etc.

Y mucho menos aún sabemos, lo que es el karma de nuestra profesión, ¿cuánto y como percibir nuestros honorarios?

Tan atado ello a nuestra propia VALORACION PROFESIONAL y PERSONAL, y al esfuerzo realizado, a los muchos conocimientos que tenemos y adquirimos cada día mediante la dura y necesaria experiencia, mientras pensamos que por ejemplo no estamos a la altura de un Plomero, cuyo trabajo (tan respetable como el nuestro) parece que se ve más rápido y concreto que el nuestro, al que no se le discute ni un centavo de lo que nos cobra o hace, y a quien ni siquiera molestamos si no contamos con plata para llamarlo, por la consideración que tenemos de su trabajo.

Todos esos temas, experiencias, conocimientos, material documental, referencias, apoyo y consultoría permanente, compartimos en el curso on-line, sumado a la responsabilidad que representa y genera nuestro trabajo profesional, el alto valor social de nuestra profesión y asesoramiento, la innegociable y necesaria dirección técnica exclusiva que debemos tener de nuestras causas, etc.

Por eso nuestro Estudio Jurídico TG & Asoc. Y nuestra Academia Koru de formación profesional y en liderazgo, que brindamos cursos con reconocimiento y certificación nacional e internacional; decidimos intervenir en ese estadío profesional de tantos noveles colegas, que atraviesan las angustias, dudas o necesidades profesionales, sin saber a quién consultar, donde todo debe resolverse o saberse para mañana mismo, bajo tantos y tan diversos tipos de presiones intolerables, donde además se debe vivir de la profesión, e intentar, y a eso nos dedicamos, cambiar esos padecimientos, para poder disfrutar de ella, nuestra pasión por perseguir la justicia, siempre con el derecho y nuestra capacidad como herramientas.

Nuestro lema y filosofía para nuestros clientes, de “Queremos ser tu Escudo Legal”, aplica aquí de igual forma mediante el “Queremos ser, tu primer acompañante en el camino profesional”

