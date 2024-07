Tratamientos de fertilidad: de Baja Complejidad o de Alta Complejidad. Por Fertilidad Clarísima

El especialista en fertilidad indicará estudios destinados a evaluar la causa por la cual el embarazo no se ha dado (determinaciones hormonales, espermograma, y otros).

El diagnóstico resultante mostrará la necesidad o no de hacer tratamientos de fertilidad. Otras veces los estudios iniciales no son suficientes para encontrar la causa por la cual el embarazo no está ocurriendo y es necesario iniciar tratamientos. Estos, no solamente aumentarán la probabilidad de embarazo sino que también, en cada una de sus etapas, aportarán información importante para encontrar el diagnóstico.

Los tratamientos de fertilidad pueden ser de baja complejidad, ambulatorios y sencillos; o de alta complejidad que implican el ingreso a un quirófano y la necesidad de un laboratorio sofisticado.

Los tratamientos de baja complejidad incluyen las relaciones sexuales programadas y las inseminaciones artificiales; los de alta complejidad incluyen a la fecundación in vitro.

Si el diagnóstico y otros factores como por ejemplo la edad lo permiten se empieza haciendo tratamientos de baja complejidad.

Hay diagnósticos como por ejemplo la obstrucción tubaria que obligan a hacer directamente tratamientos de alta complejidad debido a que para los de baja complejidad es importante que las trompas estén sanas y permeables.

Los tratamientos de baja complejidad tienen una probabilidad de embarazo baja, alrededor de 15%; por esta razón en casos de edad avanzada cuando un corto plazo de tiempo puede impactar negativamente sobre la calidad de los óvulos también se tiende a ir directamente a tratamientos de alta complejidad.

Los tratamientos de alta complejidad permiten ver los óvulos, la fecundación, y los embriones por lo cual no solamente tienen mayor tasa de embarazo, sino que aportan mucha información.

Cuando después de varios intentos de tratamientos de baja complejidad el embarazo no se da, es necesario continuar con tratamientos de alta complejidad como la fecundación in vitro no sólo con una finalidad terapéutica sino también para obtener más información.

Es poco frecuente que haya embarazo en el primer tratamiento.

Lo más común es que el embarazo se logre después de varios intentos, a veces después de varios tratamientos de baja complejidad y de varios tratamientos de alta complejidad, muchas veces en distintas clínicas. Considerando esto todo el proceso puede llevar años y ser emocionalmente muy difícil.

El apoyo emocional es muy importante y debido a esto en la actualidad existen gran cantidad de coachs en fertilidad, así como comunidades de información, acompañamiento y apoyo emocional en las redes sociales.

por CEDOC