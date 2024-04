Trina Colomé: Del Coaching a la escritura

Desde hace algún tiempo se me vino la idea de escribir un libro referente a mi vida, ese caminar entre enseñanza, recuerdos, tristezas, reflexiones, en fin, y no sabía cómo iniciarlo. ¡Pensé! y quién me da las pautas para hacerlo, e hice una pausa, ya que sentí que no era el momento.

Entonces llegaron otras cosas y/o oportunidades a mi vida, las cuales realmente no esperaba y llegaron para transformar mi esencia del ser. Cuando llegué a Panamá en 2015, tenía muchos sentimientos encontrados entre la nostalgia de separarme de mis seres queridos, principalmente de mi mamá y la tierra que me vio nacer y crecer. Pero las cosas suceden por algo y en mi caso fue un cambio a favor el cual hoy escribiendo estas líneas estoy muy agradecida a Dios por los regalos que me ha presentado.

EN 2019 fue mi inicio en el área del crecimiento personal, el motivo fue esa constante que tenía de auto sabotearme y quejarme de cosas que me sucedían…

Ese ¿por qué a mí?, y es cuando me doy cuenta de que existen herramientas las cuales me aportaron un valor agregado a mi vida para positivo.

Y actualmente sigo diseñando mi vida en la etapa Silver, esta majestuosa etapa que me estoy disfrutando a plenitud, ya que es resurgir de un pasado con pensamientos y actitudes que no me aportaban nada de beneficio a mi cuerpo y mente.

Experimentar certificaciones como Coaching Ontológico que es el lenguaje del cuerpo, una técnica que permite revisar, transformar, desarrollar y optimizar la manera en la que “somos” en el mundo al cuestionarnos la forma en que actuamos.

Es un camino hacia el cambio y la transformación a través del ser. Al explorar quienes somos, cómo percibimos y nos relacionamos con nuestro entorno, y cómo podemos utilizar el lenguaje para crear nuevas posibilidades, podemos transformar nuestras vidas y alcanzar nuestro máximo potencial. Paso el tiempo de la pausa que me permití y conocí Fernando Girasol, quien fue mi mentor en travesía 4 y 5, en la cual me dio la oportunidad de escribir mi primer libro en unitario “Inmigrante & Nostalgia”, que ya se encuentra publicado en Amazon.

Qué bien se siente el alcanzar un sueño que tenía en mi mente, pero no estaba bien definido y es que el tiempo de Dios es perfecto.

