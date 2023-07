Alenadro Cipolla: el nuevo abogado mediático

Alejandro Cipolla está haciendo méritos para entrar al olimpo de los abogados mediáticos. Tiene bastante a favor: clientes conocidos, horas de pantalla, discusiones públicas y hambre de fama. Pero, como cualquiera se puede imaginar, para transitar entre los tribunales y los programas de espectáculo, hablar de expedientes no es suficiente, así que en la última semana decidió sumar a su CV televisivo el factor indispensable para cualquier carrera: un romance polémico.

La candidata es nada más y nada menos que Morena Rial, quien lo había elegido como su abogado para llevar adelante sus conflictos familiares. No está claro si la relación es un noviazgo o no, pero los dos juegan en las redes al coqueteo. En Instagram ella le escribió que lo amaba y él redobló: “Yo también, bebé, a ver cuándo Marcelo Tinelli te convoca para el ‘Bailando’”.

“Es una cuestión que vamos a anunciar en cualquier momento. pero por ahora nos llamamos a silencio porque está enfrentando varios procesos legales”, dice Cipolla a NOTICIAS y patea para adelante la confirmación.

Clientes famosos

Según Cipolla, la defensa de Natacha Jaitt fue la que lo catapultó a los medios. La mediática lo llamó para trabajar en las causas que ella denunciaba y luego él continuó en la investigación de su muerte. “Llegué recomendado por la familia de un famoso jugador de fútbol de Selección”, cuenta.

A partir de ahí, Cipolla comenzó a tener más y más pantalla. El último caso conocido fue el de L-Gante, quien estuvo detenido en la DDI de Quilmes por una causa delicada en la que se lo investiga por amenazas, posesión de armas de fuego y privación de la libertad. La familia del cantante apartó a Cipolla a mediados de mes en medio de dura críticas, luego de que la Justicia negara su excarcelación. “Esas cosas hacen que uno considere que los clientes pueden ser desagradecidos por desconocimiento porque otras personas pueden llenarles la cabeza”, se queja el abogado.

Sin embargo, la salida del caso de L-Gante no opacó su momento de fama ya que su clienta -y posible pareja- también atraviesa días de conflicto mediático y, por lo tanto, hay lugar para él en los programas.

Cipolla no reniega del mote de “abogado mediático”, al contrario. “Lo tomo como reconocimiento, ya que es conocido que muchos letrados abonan espacios televisivos para poder promocionarse. Desde esa base, los colegas que critican la exposición hablan desde la envidia o la ignorancia. Esa crítica la puedo tomar del doctor Zaffaroni, con quien he compartido café y no hizo referencia alguna”, responde. Aclara que no es cercano al ex juez de la Corte, pero cuenta con orgullo que tiene una foto con él en su cuenta de Instagram y reconoce su “prestigio a nivel mundial”.

Su referente, sin dudas, podría ser el número uno de los abogados mediáticos: Fernando Burlando, a quien define como “el único con ética profesional”. “El resto, con tal de un segundo en la TV, hace lo que sea”, agrega (y cuesta no reirse).