Habló Ignacio Barbieri, el joven K falsamente acusado de atacar a Cristina Kirchner

En los últimos días, el militante K Ignacio Barbieri fue víctima de una fake news que lo relacionó directamente con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Unas fotos en twitter lo señalaron a él como el atacante (que en realidad fue Fernando André Sabag Montiel). Incluso, personalidades públicas como Samanta Farjat y hasta la diputada Amalia Granata, compartieron la falsa noticia buscando indicar como que todo habría sido armado. Ante eso, el joven K tuvo que salir a aclarar la realidad. Así todo, los ataques en redes sociales no pararon.

En la foto difundida en las redes, Barbieri aparece al lado de CFK y es de 2016, durante un acto en la Universidad Técnica Avellaneda. “Fue después de que Cristina dejara la presidencia. Yo recién había egresado de la secundaria, era un encuentro de un montón de organizaciones y de repente me dijeron 'che Nacho, está la posibilidad de que puedas estar al lado de Cristina que le quiere hablar a los jóvenes, ¿querés subir?'”, afirmó Barbieri a NOTICIAS.

Por eso, por lo sucedido, es que Barbieri afirmó que le iniciará acciones legales a Farjat y Granata. Sobre la primera, el joven K sostuvo estar sorprendido por la actitud de la mediática: “Habiendo vivido lo que vivió, ella, que pidió el derecho al olvido, sorprende que se haga eco de esto que es falso”.

Otra PERIODISTA usando mi rostro y diciendo que soy un sicario... No puedo creer todavía el nivel de irresponsabilidad de esta gente todo para deslegitimar a @CFKArgentina luego de que INTENTARAN ASESINARLA. El odio y la incoherencia les gana



Se agradece difusión https://t.co/gNSyzPV5n2 — Ignacio Barbieri (@NachoCaiPm) September 6, 2022

Con Granata fue más duro. “Cuando twitteó yo ya tenía 40.000 visualizaciones en el posteo en donde aclaraba que yo no era el del atentado, y muchos medios ya habían chequeado la información. Incluso, después de que mucha gente de mi entorno salió a comentarle que yo no era el atacante, ella siguió tuiteando, irónica. Sabía que era mentira, pero no le importó, y en ningún momento se comunicó conmigo ni me pidió disculpas”, afirmó Barbieri, indignado.

A pesar de haber desmentido su implicancia en el atentado, al joven K le siguieron llegando mensajes de odio. Y hasta llegaron a divulgar sus datos personales. “Ah, igual es un militante kirchnerista de mierda, son distintas personas pero son igual de hijos de puta, hay que matarte por kirchnerista”, contó Barbieri.

Barbieri dijo estar aún muy conmocionado por lo ocurrido. “Si bien soy militante, trabajo en el sector privado, en una empresa de turismo. Cuando me enteré de este quilombo, estaba trabajando en Bariloche y pensé 'no sé si vuelvo a Buenos Aires. Si un chabón me quiere meter una piña o algo por el estilo'. Porque hoy en día, algo pasa en redes y no es que queda ahí, no sabés a dónde puede llegar. Mi familia está re preocupada”, explicó.

El joven es oriundo de la localidad bonaerense de Lanús y actualmente cursa el cuarto año de Abogacía en la Universidad de Avellaneda, y milita en "Peronismo Militante", una agrupación a la que se sumó a los 13 años. “No soy de La Cámpora. Si bien tenemos una relación, no somos la misma agrupación. Lo aclaro porque en la foto se ve una bandera de La Cámpora y muchos pensaban que yo era de ahí”, aclaró Barbieri.