Insólita defensa a Ofelia Fernández de Maslatón: acusó a Miley del ataque con trols

El influencer y referente libertario Carlos Maslatón cuestionó al espacio de Javier Milei luego de que Lilia Lemoine, asesora del diputado libertario, agrediera a la legisladora por el Frente de Todos, Ofelia Fernández. Recientemente se difundió un video donde Lemoine daba “clases de trolleo” a un grupo de seguidores de Milei, en el cual les explicaba cómo insultar a opositores. “¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? Sí, si, porque es un clásico y los clásicos son clásicos”, había dicho Lemoine a su audiencia. Maslatón calificó los dichos de Lemoine como “una usina de difamación a otro político con argumentos lamentables”.

“Fue en una especie de escuela de formación política alrededor de Javier Milei, donde se ponía como ejemplo difamar a Ofelia Fernandez pero no por su ideología sino atacando sus cualidades personales como mujer. Estoy totalmente en contra de eso, no lo hice en mi vida y estoy muy enojado con eso que se difundió”, sentenció el abogado en conversación con FM Delta.

En declaraciones a Perfil, Lemoine defendió sus dichos sobre Fernández. "Es importante aclarar que no tenemos trolls, no contratamos gente para que haga campaña sucia, eran militantes del partido libertario aprendiendo a defenderse en redes sociales y como explotar las redes para militar, pero en el sentido positivo, no destruyendo gente... como suelen hacer conmigo", explicó Lemoine quien además minimizó el impacto de sus dichos, y dijo que solo fue “un comentario políticamente incorrecto”. No le dije "gorda impresentable" o alguna barbaridad. No la insulté. A mi me han llamado asesina, 'white supremacist', ñoqui, prostituta, etc”, se defendió.

Por su parte, Ofelia Fernández también usó el humor para contestarle a Lemoine por sus dichos en el video. "¿Por qué sería australiano el tanque? ¡Tanto yo como unas buenas medialunas somos ARGENTINAS, viejo!", comenzó diciendo. "Amo que hagan CLASES para bardear en Twitter", continuó diciendo en otra publicación. "La próxima es para aprender a abrocharse una camisa", agregó la legisladora kirchnerista.

amo que hagan CLASES para bardear en twitter, la próxima es para aprender a abrocharse una camisa 🥰 https://t.co/KQXbGS9fzn — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) November 1, 2022

En Twitter, Maslatón también se solidarizó con Ofelia Fernández. "Ofelia, mi total repudio a esta agresión. Es lamentable el ataque antidemocrático y fascista que se intenta en tu contra. Los liberales respetamos al adversario, nunca difamamos de este modo ridículo", comentó en la cuenta de la legisladora.

Ofelia, mi total repudio a esta agresión. Es lamentable este ataque antidemocrático y fascista que se intenta en tu contra. Los liberales respetamos al adversario, nunca difamamos de este modo ridículo. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) November 1, 2022

por R.N.