Caso Caramelito: polémica por la muerte del paciente que inspiró a Martín Carrizo

Una semana después de que Cecilia “Caramelito” Carrizo y su hermano Martín viajaran a Miami para que él se realice un polémico tratamiento para intentar revertir la enfermedad que padece, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), sucedió una grave hecho. Gunter Schopfer, quien se había contactado con Carrizo para enviarle inyecciones para tratar esa enfermedad cuya efectividad, según los neurólogos consultados por NOTICIAS, no está probada, falleció el viernes 20 de diciembre. La noticia generó un gran revuelo entre la comunidad de pacientes con ELA y algunos de ellos, que se atienden en la clínica “Body Science”, donde Schopfer se había realizado el tratamiento, preguntaron durante todo el fin de semana qué había pasado.

Amy Kalick Jaramillo, directora de la clínica y amiga de Schopfer, contestó recién el lunes 23 a la noche en un grupo de Facebook. “He perdido a uno de mis amigos más cercanos el viernes. Yo entiendo que a muchos de ustedes les gustaría una explicación, pero, por respeto a la privacidad de su familia y a mi propio duelo, no pude ponerme a escribir. Gunter tuvo un ataque al corazón masivo el viernes por la tarde. De acuerdo con el cardiólogo, esto no tenía absolutamente nada que ver con la ELA, los medicamentos o los tratamientos”, escribió Jaramillo. Y, aunque los pacientes parecían estar satisfechos con la respuesta y enviaron sus condolencias, ella aclaró: “Muchos de ustedes saben que Gunter perdió a su papá alrededor de la misma edad por la misma cosa. El cardiólogo y el médico de la sala de emergencias explicaron que Gunter tenía una enfermedad cardiovascular progresiva que había estado empeorando durante décadas. Voy a pasar por los consejos que me dio el cardiólogo: ‘Cualquiera con este tipo de historia familiar debería tener una angiografía coronaria’".

Sin embargo, ni la familia ni los médicos que lo atendieron se pronunciaron al respecto. Es por eso que, ante la consulta de NOTICIAS, Darío Ryba, presidente de la Asociación Argentina de ELA, expresó: “Quien procede a justificar la muerte de Gunter es la bioquímica implicada en el tratamiento y quien sugirió la aplicación de sustancias en su organismo. Lo hace a modo personal y no profesional. En el relato de lo acontecido no proporciona detalles para profundizar o consultar sobre lo acontecido. Aguardamos se den a conocer mayores precisiones de su historia clínica refrendadas por familiares, médicos o un parte oficial de la sala de emergencias en donde refiere fue atendido”. Por su parte, “Caramelito” Carrizo no hizo declaraciones y está inactiva en sus redes desde que falleció Gunter.

Desde que los Carrizo solicitaron fondos a la sociedad para poder viajar, desde la Asociación Argentina de ELA fueron tajantes al decir que la terapia que les prometían era un engaño. La comunidad científica asegura que no hay estudios ni experimentos que prueben que el tratamiento funciona y varios neurólogos habían asegurado a NOTICIAS que los estudios pertinentes a la investigación sobre ELA implican largos procesos y algunas dificultades, razón por la que todavía no se descubren curas ni medicamentos.

El tratamiento que promociona la clínica “Body Science”, donde ahora está Martín Carrizo y donde Schopfer realizó su experiencia, propone la inyección de aminoácidos y otros químicos para hacer crecer el músculo. “Hacker de la bioquímica”, como se hace llamar Amy Jaramillo, también ofrece en ese mismo centro una larga variedad de tratamientos: fertilidad, intestino permeable, aumento de peso, baja testosterona y andropausia e, incluso, en un mismo apartado prometen tratar condiciones como autismo, TDA / TDAH, alergias, asma, problemas de aprendizaje, depresión infantil, hiperactividad y obesidad.