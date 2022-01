Caso Nahir Galarza: crónica de un giro anunciado

Para los oídos desprevenidos, la nueva versión de Nahir Galarza sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo fue una bomba: “Yo no lo maté, lo mató mi papá”. Sin embargo, la acusación ya estaba circulando. El ex vocero de la joven, el manager de medios Jorge Zonzini, había escrito la hipótesis en su libro “El silencio de Nahir”, publicado por Editorial Planeta en julio del 2021. Y su abogada defensora, Raquel Hermida Leyenda, había dicho, en diciembre: “Dudo que ella haya sido la que disparó”. Ahora, con la demanda presentada, la Justicia debe resolver si hace lugar a la revisión de la condena.

El nuevo giro de esta historia trágica no solo salpica al padre de la joven, Marcelo Galarza, sino que también apunta contra todos los abogados y funcionarios judiciales que actuaron en el proceso. De las declaraciones de Hermida Leyenda se desprende una compleja trama de connivencias políticas y judiciales. Más todavía, la madre de Nahir, Yamina Kroh, avaló la versión en sede judicial en una declaración que duró dos horas y media en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de Paraná. “Creo en lo que dice mi hija, que quien mató a Pastorizzo fue su padre”, dijo.

Marcelo Galarza desmintió a su hija y el padre de Fernando, Gustavo Pastorizzo, dijo que no se iba a prender a “juegos mediáticos”. Es que, para muchos, la nueva hipótesis no es más que una estrategia para conseguir algún tipo de beneficio para la joven. De hecho, la fiscalía de Gualeguaychú desestimó la presentación y dijo que el hecho ya fue tratado en distintas instancias judiciales. El siguiente paso de Hermida Leyenda será interponer el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con NOTICIAS, Horacio Dargainz, uno de los abogados que participaron en la defensa de la joven y que hoy es acusado por Hermida Leyenda como uno de los cómplices de Marcelo Galarza, aseguró: “No defendí a Nahir con fines de promoción mediática e intenciones de ser figura de Netflix, como la nueva abogada”.

Sin embargo, la respuesta más sorprendente que dio Dargainz fue cuando se le preguntó por la nueva versión de Nahir: “Es una declaración muy fuerte, pero no es que me sorprenda. Debo guardar secreto profesional para protegerla de las ansias mediáticas de la nueva codefensora”, dijo en un mensaje de texto.

En este contexto, la entrevista que le concedió Nahir a Mariana Fabbiani en marzo del 2018 adquiere nueva relevancia. “Haría cualquier cosa por mi papá”, le dijo a la conductora, que repreguntó: “¿Aún soportar una cadena perpetua?”. “Sí. Hasta una cadena perpetua”, contestó.

Giro en el caso de Nahir Galarza: "Lo mató mi papá"

La gran pregunta que surgió inmediatamente después de que explotara la declaración de Nahir fue por qué se habría adjudicado el crimen si era inocente. Y ahí es donde, dicen sus defensores, es fundamental comprender su historia familiar. De hecho, de la mano de la acusación contra su padre, la joven presentó una demanda contra su tío paterno, a quien acusó de abusar sexualmente de ella cuando era menor. “Fueron varias veces y hasta llegó a atarla a un árbol”, dijo Hermida Leyenda sobre esta acusación. La abogada dice que la terapia en el penal ayudó a que Nahir tomara confianza y hable.

Ante la consulta a Dargainz sobre dichos maltratos, el abogado respondió: “Muchas cosas no me cerraban y noté algunas lesiones en la personalidad de Nahir, pero todo lo que me contó queda en nuestra confidencialidad y el debido secreto profesional para cuidarla. Ojalá, después de su declaración, sea asistida tanto por psicólogos como por psiquiatras y que todo esto no quede en divismo de terceras personas”.

Lo cierto es que ahora Hermida Leyenda intenta probar que Nahir era una víctima en un contexto abusivo y que esa situación de sumisión la habría llevado a reconocer el crimen. Su versión es exactamente igual a la que contó Zonzini en su libro. Según el ex vocero, una fuente le reveló los detalles de la madrugada del viernes 29 de diciembre del 2017 cuando, de acuerdo a su relato, Marcelo Galarza le habría disparado por la espalda al joven.

“La primera traición contra Nahir fue horas después del episodio. Le dijeron que vaya a declarar, que estaba todo arreglado y que a los diez minutos se iba a ir a su casa. El fiscal Sergio Rondoni Caffa le dijo al abogado que puso el padre de Nahir, Víctor Rebossio, que le iban a dar 13 años, que es lo que se le da a cualquier persona de sus características. Pero después, desde arriba, le dijeron al fiscal: acá tenemos el primer machicidio de la Argentina, hay que avanzar fuerte”, contó Zonzini a NOTICIAS. De acuerdo al manager de medios, en la Justicia entrerriana había preocupación por las repercusiones mediáticas que había tenido el femicidio de Micaela García, sucedido en abril de ese mismo año, y que había puesto en la mira la actuación en este tipo de causas.

Apenas tres meses después de asumir como vocero de Nahir, en abril del 2018, Zonzini renunció “por diferencias irreconciliables” con los padres de la joven, pero sostiene que nunca se alejó ni de ella ni del caso. “Un día el padre me dijo: 'Estás creando un debate fantástico, pero me estás tirando los monos a mí. Si yo caigo, ¿quién banca la olla de mi casa?'”. Según su versión, la adolescente aceptó hacerse cargo del crimen no para proteger a su padre sino a su hermano menor.

En sede judicial

El jueves 13 todas estas declaraciones comenzaron a tener un peso real. Nahir declaró frente al fiscal Mauricio Guerrero de Gualeguaychú por la causa que se abrió contra su tío y aprovechó para ratificar su inocencia en el asesinato de Pastorizzo. Lo hizo a través de una videollamada desde la Unidad Penal N° 6 de Paraná y acompañada por Hermida Leyenda y Candela Bessa, otra de sus abogadas.

Dos días antes lo había hecho su madre, quien, según Infobae, dijo: “Ahora todo me cierra. Yo sufría violencia de género por parte de mi marido, pero cuando pasó lo de Nahir las cosas cambiaron. Logré imponerme. Le creo a mi hija aunque todo esto es muy duro para mí”. De hecho, la mujer consiguió que la Justicia le diera un botón antipánico y que dictara una perimetral para que Marcelo Galarza no se pueda acercar.

El miedo y el poder son dos de los conceptos que acompañan todas las descripciones que hacen los defensores de Nahir sobre su padre, a quien no solamente se retrata como una persona agresiva en lo familiar sino también en el laboral. Como efectivo de la División Antinarcóticos de la Policía de Entre Ríos estuvo involucrado en una investigación por homicidio y es retratado como una persona con influencia a nivel local.

Además, hay una inconsitencia en la investiación que cobrò más importancia. Gabriela Laiño, la mujer que ofició como “perito informática” en el crimen, denunció, en febrero del 2021, haber sido coercionada por sus superiores a presentar informes para los que no estaba capacitada. Apuntó contra el entonces fiscal Caffa, contra el coordinador de fiscales Lisandro Beherán, y el comisario general Fabián Pérez y dijo que la obligaban a realizar tareas para las cuales no tenía instrucción: es licenciada en bromatología y peritó los celulares.

Por el momento, Nahir continúa siendo la mujer más joven en la Argentina en haber recibido una sentencia a perpetua: tenía 19 cuando fue condenada a 35 años de prisión. A pesar de que pasaron ya casi cinco años del crimen de su novio, la joven continúa generando un interés inusitado. Cada vez que se conoce algún detalle sobre su vida, se convierte en noticia: cuando se puso de novia, cuando se peleó con otras reclusas, cuando pidió domiciliaria, cuando dijo que estaba embarazada, cuando fue sancionada por publicar fotos en Facebook con sus amigas en el penal. Sin embargo, en esta oportunidad, las cosas son diferentes y cruzaron el límite mediático para convertirse en una denuncia formal.