El look de la temporada: maxivestidos para todas

Alerta spoiler: comenzó la temporada de atardeceres, terrazas y agradecimientos al Universo. Instagram dice que hay mucha gente bendecida por un verano empeñado en olvidar la pandemia y abrazar una ficción iluminada por los mejores filtros. “Blessed”, diría alguna bloguera arrastrando su maxivestido por blancas arenas.

Hace unos días se abrió la temporada de Punta del Este con esa fiesta donde hay que estar. El acontecimiento tuvo lugar en Las Piedras, más precisamente en el Hotel Fasano. Allí se presentaban los nuevos lotes, villas, chacras y se anunciaba la inauguración de un aeropuerto internacional para dueños y visitantes, mientras el chef Agustín Mallmann, sobrino de Francis y adorado por el “tout” esteño, tiraba magia con sus platos. Sin embargo, había otra cocina y ahí los fuegos vibraban alto.

Jorge Brito, flamante Presidente del Club Atlético River Plate y su pareja, Gabriela Vaca, envuelta en un vestido de seda con estampado “arty” eran saludados por los anfitriones: el polista Nacho Figueras y su mujer, la empresaria, fotógrafa y socialité Delfina Blaquier, embajadores del emprendimiento. Ambos lucían “outfits” de un blanco cuasi angelical. Más allá la influencer Angie Landaburu junto a su marido Tomás Eurnekian, empresario de medios, impactaba con una superposición de prendas inesperada por estas Pampas, pero muy habitual en el “streetstyle” internacional : vestido superpuesto a un short blanco, acompañado por botas altísimas. La asesora del Gobierno de la Ciudad, Paz Dubarry, arengaba a la diversión y entre los volados que acariciaban sus tobillos lucía unas piernas envidiables. Hablemos de lo que importa, ¿la pertenencia, el poder, la rosca? No señores, la ropa.

Lo que se usa

Si se juntan cuatro poderosos nace un multimedio. Si se congregan 4 celebrities nace una tendencia. Todas las mujeres que asisten a las fiestas esteñas tienen un común denominador como bandera: el maxivestido. Ahí no hay grieta, hora del día ni pronóstico del clima que les impida hermanarse. El vestido largo es a este verano lo que el guardapolvo blanco fue para la escuela pública.

Lo usan todas: bordados, de colores neutros, rebosantes de flores o en versión rocker. Basta con recorrer las redes de nuestras celebrities para comprobarlo: desde Pampita a Paula Chaves, pasando por Natalia Oreiro, que postea en castellano y en ruso siempre con encanto, simpatía y algún chivito para marcas amigas. Este año la que no se anima al largo maxi, queda fuera de juego.

Basta con entrar a la app de Zara para comprobarlo. El sitio estallado de visitas por sus famosas Ofertas ( o no tanto, porque en el rubro vestidos el promedio roza los 8000 pesos, cuando el verano pasado podían conseguirse prendas por 2000) ofrece filtrar por talle, color y largo. Los modelos maxi arrasan y la cantidad de alternativas despiertan el deseo hasta de las más acérrimas amantes de la mini. Si no que lo diga Evangelina Boleggi, influencer con más de 135000 seguidores, observadora incansable de la moda. Evangelina es contadora pública pero desde hace unos años construyó una comunidad en redes donde le cuenta a su Natalia Oreiro Pampita Ardohain Paula Chaves público como vive las tendencias. “Soy de las que eligió el maxivestido antes de que fuera tendencia porque es 'el' comodín”, dice y da las claves de su elección: “Tiene varias cualidades: es una monoprenda, por ende no hay que pensar mucho en las combinaciones. Ahorrás tiempo al vestirte, sobre todo en verano con este tremendo calor, es una prenda muy noble y para todas las mujeres. Porque hay opciones para cualquier morfología corporal. Cuando es evidente la repetición de un look en distintas cuentas, que van desde amigas hasta influencers, revistas, marcas o celebrities, la tendencia imprime y van por ella”.

No podemos negar que las redes prenden la mecha del deseo, las “50 Sombras del Consumo” se encienden en cuanto vemos qué bien queda un vestido hasta el tobillo. Pero dice el mito popular que la maxi es solo para altas y flacas. ¿Será? Boleggi responde: “No creo en los mitos, tengo que probar y sacar mis propias conclusiones. Mido 1.60 , no me considero una mujer flaca sino una persona promedio. Siempre fui amante de los vestidos largos a pesar de que muchas asesoras de moda me dijeron que con mi estatura la maxi no era lo que más me beneficiaba. Para mí están equivocadas, el 'no te lo pongas' está cancelado”.

Evangelina comparte sus máximas “Los llevo con tacos, botas, sandalias, zapatos bajos o zapatillas. En cuanto a colores veraniegos, soy muy de elegir colores claros y neutros, también sumo algún tono de tendencia que me encante o alguna estampa que explote. Según los accesorios que lleves, un maxivestido puede usarse durante toda una jornada. Otra opción es el kimono largo que con un buen cinturón se transforma es un regio vestido. El kimono es la prenda clave para la playa, el pre, el after, la disco …o el super”.

La que se quede en su casa con benditos 35 grados, siempre puede adherir a la última opción. Es posible pertenecer hasta en el supermercado. El vestido será maxi como los precios en las góndolas o no será.

