Celebridades gay friendly

Que los tiempos cambiaron no es ninguna novedad. Que todo se potencia y por ende se amplifica, tampoco. Hace tiempo que la Marcha del Orgullo dejó de ser un grupo de excluidos haciendo ruido y pidiendo por sus derechos una vez al año en el trayecto que une la Plaza de Mayo con Plaza del Congreso, para convertirse en la jornada anual por excelencia donde las diversidades, sobre todo la LGBTIQ+, festejan sus avances sociales, jurídicos y políticos. Y lo que otrora era un inicio de actividades con Carlos Jáuregui dando un discurso entre filosófico y utópico para unos pocos, hoy es Moria Casán arengando a más de 1,7 millones de personas y un cierre a todo volumen con la música de Natalia Oreiro.



Claro, muchos derechos ganados parecían ya naturalizados pero el avance de la ultraderecha en Argentina en las últimas dos elecciones nacionales obligó a reactivar la lucha. Entonces, qué mejor que los referentes del medio para resignificar los valores de los diferentes colectivos. Así, la presencia de las celebridades en plena marcha se vuelve indispensable, hasta la instancia de elevarlos a categoría de próceres en muchos casos.



Nac & Pop. Ícono gay por excelencia desde hace más de cuatro décadas, Moria Casán es la celebrity que nunca pierde oportunidad para profesar su pensamiento. Y en alusión al sentimiento de miedo y angustia que sobrevolaba la plaza, "La One" intentó calmar las aguas: “Va a haber muchas más marchas, no se pueden perder estos derechos. Hay que pensar siempre en nosotros, la buena energía, la inclusión, el amor”. Autoconsiderada como “el puto mayor de Argentina, con mucho orgullo”, Casán compartió cartel con otros dos sellos del movimiento LGBTIQ+ como Florencia de la V y Stefy Xipolitakis, quienes se pasearon a todo ritmo en el camión de Jean Paul Gaultier, el mismo que transportó a la Selección argentina que ganó el Mundial, pero esta vez decorado con globos con formas de corazones y abanicos a tono.



Entre los muchos famosos que asistieron a la Marcha, quien no pasó desapercibida fue Nazarena Vélez, que no paró de sacarse fotos con los presentes y agitar su bandera multicolor. Diego Frenkel y Ángela Torres con sus respectivos shows también encendieron a un público que encontró en Flor Jazmín Peña, Evelyn Botto y Lizardo Ponce a sus héroes más terrenales.



Para algunos, la presencia de celebridades en la Marcha banaliza la lucha; para otros, la potencia. Consultado por NOTICIAS, Franco Torchia infiere: “Celebro el crecimiento total de la Marcha del Orgullo año tras año. Y este incremento indefectiblemente incluye caras conocidas". Y agrega: "El hecho de que haya figuras públicas en este momento donde es tan brutal la embestida discursiva contra el feminismo y la diversidad sexual, suma y da respaldo. A sabiendas de que su presencia los pone en riesgo de violencia en redes sociales y que eso los perjudique en lo personal y comercial. Pero todos los famosos que se suman, en conclusión, ayudan a contrarrestar a determinados dirigentes de La Libertad Avanza como Agustín Romo y Benegas Lynch hijo, quienes ya se pronunciaron a favor de la derogación de la Ley de Identidad de Género, entre otras que quieren dejar sin efecto”.



Otra celebridad que tuvo su momento destacado fue la cantante “La Joaqui”. Su show conmovió a todos los presentes, pero fue su confesión de vida la que la convirtió automáticamente en tendencia: “Siempre me sentí discriminada. Hay gente que sufrió mucho en su vida por sentirse sapo de otro pozo. Y para las minorías como yo, estar con gente que se siente igual es súper gratificante”. Sobre su presentación, Juan Sixto, el DJ de “La Cañona”, micro perteneciente a la agrupación ATE Nacional, comentó a NOTICIAS: “El show que dio 'La Joaqui' muestra que cuando a las minoras se les da un lugar para expresarse, conmueven. Ella es hoy el símbolo de las pibas de la calle y hacer arte con eso es un acto de reivindicación social importantísimo. Es el avance de las laburantas, el éxito del feminismo en su máxima expresión”.



Villano favorito. La trigésimo segunda edición de la Marcha del Orgullo tuvo un enemigo público en común, Javier Milei. Apuntado por todos los sectores con carteles alusivos a su temerario ascenso, a lo largo y ancho de la marea humana podían visualizarse leyendas como “Milei nos odia”, “Milei no es Mi Ley” y “Dame Massa”.



El cierre de la jornada fue para Natalia Oreiro, quien con un look de reina del carnaval de Gualeguaychú sorprendió a todos y dio más identidad a la multitud. Las cámaras del país y del mundo enfocaban cómo la ex “Muñeca Brava” no escatimó en canciones que motivaran a levantar la bandera de la libertad más alta que nunca.

